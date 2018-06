Caru' cu vedete: Începe scandalul între Bianca și Victor Slav; Cum a încălcat Susan Sarandon protocolul regal; Heather Locklear, arestată pentru că a agresat un poliţist

. Despărțirea dintre Bianca și Victor Slav părea una foarte amiabilă, ambii vorbind cu apreciere unul la adresa altuia, păstrând discreția, fără să ofere detalii despre motivele rupturii. Până acum! Bianca a luat foc când a văzut că Victor a publicat un video cu micuța Sofia în timp ce ea se distra la mare, lăsând impresia că el este cel responsabil. ”Cât timp eu am fost la mare, fetița mea a fost la plimbare… dar NU cu tatăl ei, ci cu bunica! Acum două weekend-uri, Sofia a fost doar cu mami la mare”, a explicat Bianca situația, potrivit Cancan. Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, și Prințul consort Philip au avut parte de surpriză neobișnuită, la unul dintre evenimentele la care au participat. Actrița Susan Sarandon a fost atât de entuziasmată de întâlnirea cu cei doi, încât a încălcat protocolul regal și s-a dus să dea mâna cu aceștia, fără să mai aștepte să fie prezentată. Regina și Prințul nu au tratat cu gravitate întâmplarea, însă pe fețele lor se putea citi o oarecare confuzie, potrivit Click. Tristan Tate a avut o relatie de doi ani cu Mia, o bruneta focoasa, pe care insa a parasit-o pentru a se cupla cu Bianca Dragusanu. Suparata ca a fost lasata balta, Mia a incercat din rasputeri sa revina in viata lui Tristan, insa fara niciun rezultat. Mia de la Toyota inca sufera dupa fostul iubit, mai ales ca in timpul relatiei, tanara a fost tinuta in puf. Tristan Tate a rasfatat-o pe aceasta cu un bolid de lux in valoare de 90.000 de euro, dar si cu haine si bijuterii scumpe, potrivit Ciao. Lora a recunoscut că este o adeptă a schimbărilor şi că îi place să se joace şi să experimenteze, mai ales că jobul său îi permite acest lucru. “Da… am fost asemănată cu Beyonce, cu Ciara… Eu am vrut să semăn cu mine. Îmi place să fac schimbări, mai ales că jobul îmi permite să mă joc cu imaginea, să mă distrez. Lansez piese pe bandă rulantă… piesa lansată nu am promovat-o foarte mult…. aşa vom face de acum…. Toate femeile sunt în mine” a declarat Lora, potrivit Libertatea. Heather Locklear a fost arestată pentru că a agresat un polițist și un paramedic care veniseră acasă la actrița americană în urma unui apel de urgență dat de un membru al familiei ei. “Puternic amețită”, așa cum a descris-o persoana care a solicitat ajutorul, Locklear ar fi lovit polițistul care încerca să o separe de familia ei și pe paramedicul care trebuia să o mobilizeze pe targă, scrie presa internațională, potrivit Unica.