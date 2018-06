​Caru' cu vedete: Meghan Markle a încălcat una dintre cele mai importante reguli de protocol impuse de casa regală britanică; Oana Roman: “Mă bătea cu cureaua de îmi suna apa în cap!”; Răzvan a cerut-o de soţie pe Lidia Buble în Maldive

Meghan a arătat impecabil într-un deux piece roz pudrat de la Prada, accesorizat cu un plic din piele Prada și pantofi din piele întoarsă de la Aquazzura Deneuve. Aceasta a primit laude și pentru schimbarea de look inspirată de cumnata sa, ducesa de Cambridge. Totuși, fosta actriță de la Hollywood mai are de învățat la capitolul reguli și obiceiuri. Experții în eticheta regală au taxat neatenția ducesei, care, fără să-și dea seama, s-a așezat picior peste picior, gest considerat a fi jignitor la adresa reginei, potrivit Unica. Face ce face şi ajunge din nou la tribunal. De data aceasta Adrian Mutu (39 de ani) este cel care apelează la judecători în războiul cu prima soţie, Alexandra Dinu (37 de ani), şi le solicită acestora să-i anuleze executarea silită. ”Briliantul” nu vrea să achite suma de 140.000 de euro, reprezentând pensia alimentară a fiului său, Mario. Două divorţuri şi un proces pentru pensia alimentară, care părea să se fi terminat. Iată că nu e deloc aşa! Lupta prin tribunale între Alexandra Dinu şi Adrian Mutu continuă de doi ani, potrivit Click. Fanii au fost extrem de încântați de faptul că Leonardo DiCaprio a publicat pe Instagram o imagine în care se află alături de Brad Pitt pe platourile de filmare de la filmul regizat de Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”. Imaginea postată de Leonardo DiCaprio pe Instagram a adunat, la o zi după ce a fost postată, 1.956.987 aprecieri din partea internauților. DiCaprio joacă alături de Brad Pitt în filmul regizat de Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”, potrivit Libertatea. Oana Roman a vorbit despre relația pe care a avut-o cu tatăl ei, Petre Roman. „Tata a fost dur, mi-am luat şi bătăi foarte mari de la el şi pentru că eram un copil nu foarte cuminte. Probabil că şi pentru un fel de spaimă…Pe când aveam 8, 9 , 10, 11 ani cam aşa. Plecam la joacă şi trebuia să vin la 8, nu veneam la 8 şi mi-o luam. Mă bătea cu cureaua de îmi suna apa în cap. Voia o disciplină poate uşor exagerată, asta pentru că şi el toată viaţa a fost un om extrem de disciplinat… O extremă dusă la extrem, dacă pot spune aşa. Au fost momente de genul acesta care pot spune că m-au marcat„, a spus ea , potrivit Cancan. Soare, o insulă exotică, Oceanul Indian şi dragoste cât cuprinde. Acestea au fost ingredientele care i-au dat avânt lui Răzvan Simion să-i adreseze iubitei marea întrebare: “Vrei să fii soţia mea?”. Nu ştim dacă a făcut pasul şi în realitate, cu Lidia Buble faţă în faţă, dar a fost de ajuns că şi-a scris dorinţa în văzul tuturor, pe Instagram. Răzvan a rugat-o pe Lidia, îmbrăcată ca o mireasă, să spună „Da”, potrivit Click.