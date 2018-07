Caru cu vedete: Paris Hilton a intrat în toaletă, acolo unde, spre surprinderea generală, a intrat însoțită de un brunet; Chris Brown a fost arestat imediat ce a coborât de pe scenă, în Florida; Jean-Paul Gaultier, prezentare de modă în semn de protest faţă de sutiene

După ce a părăsit pupitrul DJ-ului, Paris Hilton s-a îndreptat grăbită spre toaletă, acolo unde, spre surprinderea generală, a intrat însoțită de un brunet. După câteva minute, cei doi au ieșit din cabină foarte zâmbitori. În timp ce faimoasa miliardară se admira în oglindă, bărbatul care o însoțea a recurs la un gest de-a dreptul stupefiant. Mai exact, s-a dus direct la chiuvetă și a băgat telefonul pe care-l ținea în mână sub jetul de apă, ca și când ecranul său ar fi fost murdărit de vreun praf imaginar, scrie Cancan.ro

Artista care s-a lepătat în urmă cu opt ani de statutul de vedetă în România și a luat-o de la zero în Statele Unite ne trimite vești bune despre ea, direct de pe plaja californiană. De doi ani, ea s-a stabilit în Los Angeles! Cântăreața a făcut furori în paginile revistei Playboy, iar acum, la 15 ani de la momentul respectiv, e mândră că e la fel de ispititoare. Are 42 de ani, dar arată, mai degrabă, de 30, în fotografiile “fierbinți”, făcute în costum de baie. În plus, e încrezătoare că va fi la fel de suplă și de sexy și peste 8 ani, așa că promite o nouă ședință foto când va împlini jumătate de secol, potrivit Libertatea.ro