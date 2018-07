Caru' cu vedete: Secretul lui Cristi Borcea; Transformarea lui Doru Octavian Dumitru; Cabral, implicat într-un accident rutier. “Mi-a înghețat inima!”

În perioada detenției sale la Poarta Albă, Borcea a avut parte de tratament VIP. O anchetă a Corpului de Control al Ministerului Justiției concluziona că șefii penitenciarului au ordonat renovarea celulei lui Borcea și dotarea ei cu plasmă, frigider, calorifere electrice și mochetă. În plus, deținutul a primit din exterior aparate de fitness și avea acces la un telefon special după ora de stingere, potrivit Libertatea. În ultimii ani, viața lui Doru Octavian Dumitru a reprezentat un mare mister. Regele comediei din anii ’90 locuiește mai mult în Canada și pare că se ferește de aparițiile publice din țară. S-a stabilit acolo în urmă cu aproape opt ani. A obținut viza încă din 1992, dar a decis să părăseasă definitiv România. De atunci, vine destul de rar în țară și atunci stă doar câteva zile pentru a susține show-urile pe care le are de onorat, potrivit Cancan După aparițiile extrem de sobre și elegante din ultima vreme, Meghan a revenit la stilul casual care a transformat-o într-un fashion icon, adorat de femei din lumea întreagă. De data aceasta, Ducesa de Sussex a ales să poarte o rochie într-o nuanță vibrantă, semnată de Brandon Maxwell, la care a asortat o pereche de pantofi stiletto, nude, potrivit Unica. Cabral a fost implicat într-un accident rutier și a povestit cu lux de amănunte întâmplarea. Totul s-a întâmplat pe autostrada București-Ploiești. Celebrul prezentator s-a speriat de moarte dar din fericire, nu a pățit nimic. „Azi noapte mă întorceam prin Ploieşti. Prefer varianta cu autostrada, pun pe cruise şi nu stau cu stres prin toate satele prin care te aştepţi oricând să-ţi sară vreun Trandafir beat cui în faţă", a spus el, potrivit Cancan. Ca într-un parc de distracţii. Aşa se simte Irina Columbeanu în SUA, alături de mama ei, Monica Gabor, care nu mai conteneşte să o răsfeţe. Copila a călătorit singură şi va reveni la Bucureşti abia pe 1 septembrie. În tot acest timp, Irinel are companie aleasă: iubita lui sexy în vârstă de 21 de ani. Foştii soţi au revenit la sentimente mai bune, iar acum singura lor preocupare comună este să o facă fericită pe fiica lor, Irina, potrivit Click.