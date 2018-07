Caru' cu vedete: Bursucu a devenit tătic; Kylie Jenner, la un pas să devină miliardară; De ce e nefericită Meghan Markle?

Bursucu, pe numele din buletin Adrian Cristea, a devenit astăzi tătic pentru prima dată. Logodnica lui, Andreea, a născut, iar emoțiile au atins cote maxime în sala de nașteri și, ulterior, în salonul în care este internată proaspăta mămică. Andreea, logodnica prezentatorului, a născut natural o fetiță perfect sănătoasă. Mica prințesă a cuplului a obținut nota 10 din partea medicilor. Ea cântareste 3,150 kg, potrivit Cancan. Kylie Jenner, cunoscută și drept mezina clanului Kardashian, este foarte aproape de a deveni miliardară. Nu doar atât, însă. Vedeta americană va deveni cea mai tânără miliardară "autorealizată", adică cea mai tânără persoană care și-a strâns singură averea. Cu toate acestea, tânăra se confruntă cu multe critici, care susțin că succesul său se datorează de fapt faptului că provine dintr-un mediu privilegiat. Kylie Jenner, în vârstă de 20 de ani, are o avere estimată la 900 de milione de dolari, potrivit unui articol publicat de Forbes, revista care o are pe prima pagină pe tânăra vedetă, potrivit Libertatea. După ce viața ei s-a schimbat radical în urma căsătoriei sale cu Prințul Harry, fosta actriță de la Hollywood se arată puțin nostalgică, semn clar că îi lipsește cariera sa din showbiz-ul american. În timpul vizitei sale de miercuri,la Dublin Ducesa de Sussex a dezvăluit că „îi este dor de filmările seriei americane de succes, SUITS.” După vizita la „Irish Emigration Museum”, Meghan a vorbit cu publicul, lăsând în urma sa doar vorbe „de bine”. Fiona Moore, membru al publicului din Dublin, a descris-o pe Ducesă ca fiind „relaxată, făcând glume și împrăștiind tuturor zâmbete calde”, potrivit Verdict. Ana Ularu (33 de ani) a participat miercuri, la New York, la premiera peliculei “Siberia”, un thriller romantic, în care joacă alături de Keanu Reeves. Ana Ularu o interpretează pe patroana unei cafenele, de care se îndrăgosteşte personajul lui Keanu Reeves, un om de afaceri implicat în vânzări de diamante rare. Filmările au avut loc în Canada şi în Rusia, iar la premiera de la New York Ana a atras toate privirile cu ţinuta simplă, dar foarte sexy. Românca a purtat un top şi o fustă despicată pe picior, potrivit Click. Russell Crowe nu mai este același bărbat care a jucat în Gladiatorul, când femeile suspinau după Maximus Decimus Meridius. El a fost văzut la Disneyland, însă era de nerecunoscut. Cu burtă și o barbă stufoasă, actorul era îmbrăcat cu un tricou negru simplu și pantaloni scurți, iar pe cap avea o șapcă albă. Însă, ceea ce nu mulți știu este că Russell Crowe a fost nevoit să se îngrașe pentru un nou rol din drama „Boy Erased” care urmărește experiența unui tânăr forțat să intre într-un program de terapie pentru bărbații homosexuali, potrivit Unica.