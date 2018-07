Caru' cu vedete: Prima reacţie a lui Ilie Năstase după ce a fost înşelat de soţie cu Cătălin Cazacu; Cristi Borcea și-a făcut la închisoare injecții cu hormoni pentru a-și îmbunătăți performanțele sexuale

Deşi în mod normal face exerciţii fizice în propria locuinţă din Hidden Hills, Kim Kardashian a fost surprinsă de paparazzi zilele trecute pe o plajă din Los Angeles în timp ce făcea yoga alături de mai multe prietene. Fotografiile au făcut rapid înconjurul internetul, mai ales datorită faptului că vedeta are un corp perfect, care stârneşte invidia oricărei femei de pe planetă. Kim Kardashian este îmbrăcată sumar, purtând doar o pereche de chiloţi şi o bustieră, etalându-şi fundul de care este foarte mândră, notează Click Spre bucuria fanilor săi, Liviu Vârciu a dat marea veste! Artistul s-a fotografiat alături de bunul său prieten, Andrei Ștefănescu într-o ipostază de zile mari! Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu filmează pentru un nou sezon al emisiunii ”Te cunosc de undeva” și cei doi interpretează un celebru cuplu din industria muzicală. Spre bucuria fanilor săi, Liviu Vârciu a dat marea veste! Artistul s-a fotografiat alături de bunul său prieten, Andrei Ștefănescu într-o ipostază de zile mari! Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu filmează pentru un nou sezon al emisiunii ”Te cunosc de undeva” și cei doi interpretează un celebru cuplu din industria muzicală, scrie Cancan Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu. Bruneta este mama unei fetițe care se numește Rebecca. Acum, vedeta a dat loc bănuielilor cum că ar fi din nou însărcinată. În cea mai recentă fotografie pe care aceasta a publicat-o pe contul său de socializare, este îmbrăcată într-un tricou prin care se vede un început de burtică. „Cu siguranță mai vine un bebeluș”, „Deja se vede o burtică”, i-au comentat cei care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare, potrivit Libertatea Proverbul „nu ştie bărbatul ce ştie tot satul!” se potriveşte perfect în această situaţie, mai ales după ce Ilie Năstase ne-a spus, telefonic, că se îndoieşte de tot acest scandal. Interesantă reacţia lui Ilie, mai ales după ce soţia însăşi a recunoscut infidelitatea. “Nu cred că este adevărat nimic, eu acum sunt la Mamaia, la mare. Nu comentez ce spune lumea (n.r. – că ar fi bătut-o, ar fi legat-o cu cureaua de picioare şi ar târât-o până în casă!), relatează Click „N-am operații estetice, nu am intervenții. Mie mi-e frică de tăieturi, nu am botox și nebunii. Am făcut terapia vampir. Injecțiile lui Borcea au ucis zeci de bărbați. Sunt bărbați care au exces și atunci nu au nevoie, alții vin cu un plus de testosteron, dar nu știu dacă întinerește foarte mult. Înainte injectate trebuie făcut un control pentru că orice urmă de cancer îl amplifică și riști foarte mult. Știu tineri din România care au făcut complicații”, a declarat Cătălin Botezatu, citat de Cancan