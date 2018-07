Caru' cu vedete: Mirela Boureanu Vaida este praf in afaceri! Vezi cati bani a pierdut vedeta in ultimii 5 ani!; Și-a părăsit bărbatul chiar în noaptea nunții; Drama trăită de Laurențiu Reghecampf în prima căsnicie

Firma prin care Vaida isi deruleaza afacerile din acest domeniu are, insa, rezulatte modeste. Conform datelor de la Ministerul de Finante, firma Mirelei a inregistrat un profit net de 11.096 de lei in 2017, o crestere infima fata de 2016, cand s-a bifat un castig net de 8.298 de lei. Firma a fost pe profit si in 2015, 40.185 de lei. In 2013 si 2014 s-au inregistrat pierderi totale de 206.338 de lei, adica aproximativ 45.000 de euro. Un bilant al ultimilor cinci ani de activitate indica faptul ca afacerea a provocat o pierdere de 146.759 de lei, adica peste 30.000 de euro, potrivit Wowbiz. Lidia Fecioru a trecut prin trei căsnicii, însă prima i-a marcat viaţa atât de mult, încât își aduce aminte acum de acea perioadă cu foarte multă amărăciune. Căsătorită la 18 ani, în timp ce era însărcinată, bio-energo-terapeut-ul şi-a abandonat bărbatul după ce a aflat că acesta aştepta un copil şi de la o altă femeie. „Prima mea relaţie s-a terminat la o lună după căsătorie! Am plecat în noaptea nunţii acasă. Ne-a despărţit o altă femeie, care a venit mai însărcinată ca mine. A venit şi mi-a spus că ea nu vrea să mi-l ia, dar să ştiu că vor avea un copil. Eu nu sunt zgârcită şi i l-am dat”, a declarat Lidia Fecioru, potrivit C ancan. Laurențiu Reghecampf și Mariana Boldea, actualmente Pfeiffer, au fost căsătoriți timp de 13 ani, în anul 2008 cei doi divorțând. Din căsătoria celor doi au rezultat doi copii, o fetiță pe nume Ana Lisa Cristina, si un baiat, pe nume Luca, astăzi în vârstă de 17 ani. Din păcate, prima familie a lui Laurențiu Reghecampf a fost lovită de o pierdere cumplită, pe vremea când antrenorul avea doar 22 de ani. Ana Lisa, micuța copilă, a murit la doar o lună după ce aîmplinit 1 an, ca urmare a unei malformații congenitale la inimă, potrivit Unica. . Scandalul ”amantul şi pozele goale” a fost evenimentul săptămânii, iar protagoniştii Brigitte şi Ilie Năstase l-au traversat amândoi diferit. Ea a ajuns la spital de supărare, iar el s-a distrat la deschiderea unui cazino din Mamaia. Însă nu singur, ci alături de două domnişoare supersexy, care au înveselit atmosfera.Iată că în loc să-i fie sprijin persoanei iubite, Ilie Năstase şi-a petrecut weekendul la mare, într-un cazino, alături de un prieten şi de două tinerele care au destins atmosfera. O brunetă şi o şatenă s-au ocupat să-l înveselească pe Nasty preţ de o oră şi chiar au reuşit, potrivit Click. Meghan Markle și Kate Middleton, prima ieșire în public singure. Unde vor merge cele două Ducese, fără să fie însoțite de prințul Harry și prințul William. Meghan și Kate au mai participat împreună la diferite acțiuni, dar niciodată nu au fost singure, așa cum se va întâmpla de această dată. Cele două vor merge împreună la finala feminină de tenis de la Wimbledon, acolo unde americanca Serena Williams, 36 de ani, locul 183 WTA, și nemțoaica Angelique Kerber, 30 ani, locul 10 WTA, se vor duela pentru câștigarea turneului de Grand Slam, potrivit Unica.