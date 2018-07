Caru' cu vedete: Corina și-a dat licența la Drept cu Victor Ponta. “Atunci, nu era în politică și era foarte simpatic!; Adevarul despre corpul lui Brigitte Macron. Cum arata in costum de baie; Ce familie frumoasă are Kolinda Grabar-Kitarovic, președintele Croației! Cine stă în spatele succesului ei

Am terminat liceul economic, finanțe-contabilitate, după aceea, am absolvit Facultatea de Management, unde sunt și licențiată, și Facultatea de Drept. Mi-am dat lucrarea de licență, la oral, cu domnul Ponta. Pe vremea aceea, nu era în politică și era foarte simpatic, foarte înțelept și înțelegător cu noi. Am luat 9... Voiam să îmi deschid un birou notarial, să mă specializez în consultanță juridică. Nicidecum nu mi s-ar fi potrivit… ", a declarat Corina, pentru Libertatea.