Caru' cu vedete: ​Vladimir Drăghia, cu ochii învinețiți la propria nuntă. Ce a pățit înainte de eveniment?; Răsturnare de situaţie, Bianca Drăguşanu în braţele unui crai de Bucureşti; Mihai de la Hi-Q s-a lasat de muzica si si-a schimbat radical profesia!

Un mire cu ochii tumefiați nu ne-am fi așteptat să vedem la o nuntă din showbiz! Chiar și așa, Vladimir Drăghia nu s-a ascuns sub "tone" de machiaj, ci a lăsat pe toată lumea să-i vadă vânătăile de pe față. Nu știm cum s-a ales cu ele, dar am observat că nu i-au știrbit zâmbetul larg. Mai mult, nimeni nu a părut deranjat de apariția mirelui, nici măcar cea care i-a devenit soție și care l-a răsfățat cu mângâieri și sărutări pe tot parcursul serii, potrivit Click.

. Zvonurile cum ca Bianca Dragusanu si Tristan Tate s-ar fi despartit au luat cu asalt lumea mondena din showbiz-ul autohton. Mai mult, frumoasa prezentatoare TV si-a sters toate pozele cu fostul iubit. S-a distrat toata noaptea in club alaturi de fete, a dansat, a baut si nu a ratat sa posteze o fotografie si cu un alt barbat, potrivit Romania Tv. Mihai Sturzu si-a urmat visul din copilaria si a devenit pilot de linie. Artistul sustine ca este mai fericit ca niciodata si ca face ce isi doreste. Mihai a vorbit despre perioada Hi-Q si sustine ca cel mai mult ii lipseste relatia pe care o avea cu colegii sai. "E un program destul de incarcat acum, este vacanta, lumea zboara mult. Pe scaunul asta stau cel mai mult in ultima perioada. E o poveste lunga!", a spus el, potrivit Kanal D. Recent, ducele şi ducesa de Sussex au participat la un eveniment care a avut loc pe iarbă, însă nici măcar aici, soţia prinţului Harry nu a renunţat la tocurile ameţitoare. Meghan Markle are 1.67 de centimetri, în timp ce prinţul Harry are 1, 85. Fosta actriţă nu se poate despărţi de tocuri pentru că doreşte să evite diferenţa mare dintre ei care ar fi evidenţiată într-un mod neplăcut în fotgrafii. Toată vestimentaţia acesteia este atent aleasă în aşa fel încât ea să pară cu câţiva centimetri mai înaltă decât este în realitate, potrivit Click.



La absolvirea facultatii, intrucat nu era un loc in teatrele bucurestene, Sanda Taranu, a fost repartizata la Craiova, dar a refuzat. In aceeasi zi a fost invitata la Televiziune si, dupa o discutie cu vicepresedintele institutiei, i s-a oferit postul de crainica. Prima data, aceasta a refuzat pentru ca isi dorea sa lucreze la teatru. In urma insistentelor, a aceeptat postul. In fiecare seara de dinainte de „89, aceasta spunea tuturor romanilor:”Noapte buna!”. Aceasta a ramas in memoria tuturor printr-o prezenta impecabila si un timbru vocal de neuitat, potrivit Ciao.