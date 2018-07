Caru' cu vedete: Ce mare și frumușel a crescut fiul Mădălinei Manole; Nicole Scherzinger, în tandrețuri cu iubitul cu 13 ani mai mic decât ea, la Saint Tropez; A fost una dintre cele mai frumoase femei din lume, iar acum este de nerecunoscut, Brigitte Bardot

Ajunsă la 84 de ani, Brigitte Bardot este de nerecunoscut. Zilele trecute, ea a fost în vizită la Palatul Elysee, unde a vorbit cu Brigitte şi Emmanuel Macron despre drepturile animalelor.Înainte de a-l vizita pe preşedintele Franţei, fosta actriţă a trecut şi pe la fundaţia care îi poartă numele şi care a fost fondată în anul 1986, dar care a fost recunoscută oficial abia în anul 1992. Când a ajuns în faţa clădirii, Brigitte Bardot a fost fotografiată de paparazzi, iar imaginile cu ea au făcut înconjurul internetului, scrie adevarul.ro Cântăreața Nicole Scherzinger și iubitul ei, tenismenul bulgar Grigor Dimitrov, au fost surprinși de paparazzi în timpul unei vacanțe în Saint Tropez. Artista în vârstă de 40 de ani apare în imagini într-un costum de baie întreg, alb, iar fotografii i-au surprins pe cei doi în ipostaze tandre pe un iaht. Nicole și Grigor, în vârstă de 27 de ani, au o relație la distanță de aproximativ 3 ani, scrie stirileprotv.ro Sanatatea lui Viorel Lis este extrem de subreda in aceste momente! In varsta de 74 de ani, fostul edil al Capitalei se lupta cu afectiuni mari si abia se mai tine pe picioare! De altfel, dupa ce, in urma cu doua luni, barbatul a suferit un atac cerebral, care putea sa ii fie fatal daca nu primea ajutor in timp util de la medici, recent, el a mai acuzat si alte probleme.La ziua de nastere a lui Mihai Mitoseru, tinuta intr-un un club de fite din Centrul Vechi, Lis nu a mai fost deloc omul dezinvolt de altadata. Mai mult, a stat retras intr-un colt si nu a scos nici macar un cuvintel, scrie wowbiz.ro Adrian Alexandrov a vorbit despre nunta cu Elena Udrea şi planurile de viitor. "Eu voi primi dublă cetăţenie şi Elena la fel", a spus iubitul fostului ministru al Turismului. Adrian Alexandrov a spus că, înainte de a se gândi la nuntă, atenţia este canalizată asupra botezului fetiţei lor, după care, vara viitoare, urmează nunta. „Momentan ne focusăm pe naşterea fetiţei urmând să vedem unde vom face botezul şi sperăm ca vara viitoare, când să fie şi Elena în formă, să plănuim nunta. Sper să se întâmple acestea în România. Naşterea, sincer, nu cred că se va întâmpla în România. Sunt şanse mari să nască fetiţa în Costa Rica. Va avea dublă cetăţenie, costaricană şi română. Eu voi primi dublă cetăţenie şi Elena la fel', a spus iubitul Elenei Udrea, la Antena 1, scrie libertatea.ro Disputat în continuare de rudele sale - bunicul şi unchiul , de o parte și tatăl, de cealaltă parte, băiatul regretatei Mădălina Manole se face din ce în ce mai frumușel. Recent a apărut pe o rețea de socializare această imagine cu cel mic, care acum are 9 anișori. Petru Mircea jr. era în compania magicianului Robert Tudor, prezentatorul emisiunii „Vocea României junior”, cunoscut și pentru prestațiile din cadrul show-ului „Românii au talent” de la PRO TV, scrie click.ro dela Popescu si Radu Valcan vor sa-si creasca copii fara acces la gadget-uri. Desi cei doi actori, prezentatori Tv si blogeri sunt, datorita locului de munca, mereu in preajma unor gadget-uri, acestia nici nu vor sa auda de faptul ca cei doi copii ai lor vor creste inconjurati de asa ceva.Cuplul a decis sa-si creasca frumos copiii, fara sa le puna la dispozitie tot felul de dispozitive electronice. „Mi se pare ca deja a devenit perimata ideea cu vlogul. Noi nuntem talentati, nu zic nu, dar atata lume face vlog”, a spus Adela Popescu, scrie ciao.ro