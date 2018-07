Caru' cu vedete: Daniel Osmanovici părăsește televiziunea pentru un nou job; Brigitte și Ilie Năstase, scandal de pomină în mijlocul străzii; Halep i-a lăsat pe toţi fără replică! Noua freză a Simonei face furori pe net

Daniel Osmanovici va mai fi văzut pe micul ecran până duminică, de luni fiind deja prezent la noul loc de muncă. Prezentatorul TV s-a reprofilat către domeniul de Relații Publice și Comunicare și va coordona partea de PR la Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS, ca „Șef Serviciu Relații cu Presa”și ca „Purtător de cuvânt”. Cel care îl va înlocui pe Daniel Osmanovici la pupitrul știrilor va fi Bogdan Alecsandru, prezentator de la România TV, potrivit Unica.



Miercuri după amiază, de pe străduţa din Pipera unde locuieşte de câteva luni, Brigitte a ieşit spre centrul oraşului la volanul bolidului ei de lux. În dreapta sa stătea cuminţel pe scaun Ilie Năstase, care, după cum se ştie, nu mai are permis de conducere după ce a fost prins băut la volan în urmă cu două luni. Situaţia dintre ei părea să fie destul de paşnică, când, deodată, Brigitte a început să gesticuleze continuu, probabil nervoasă pe vreo ieşire jignitoare a soţului ei. După nici patru minute, situaţia s-a încins atât de tare, încât, într-un moment de furie, bruneta a deschis portiera maşinii şi l-a coborât pe Nasty, fix în mijlocul şoselei, pootrivit Click. Simona Halep are o nouă coafură. Marea noastră campioană şi-a surprins fanii pe reţelele de socializare cu freza abordată. Numărul unu mondial se bucură de ultimele zile de vacanţă. Pentru marea noastră campioană urmează sezonul de hard, unde visează la al doilea turneu de Grand Slam, dar şi la câştigarea în premieră a Turneului Campioanelor. Până să intre efectiv în "pâine", Simona stă aproape de fanii săi pe reţelele de socializare. Ea a postat o imagine cu noua coafură, care a fost extrem de apreciată de prietenii virtuali ai marii campioane, potrivit Digi sport. Mihai Petre și soția lui, Elwira, se pregătesc să devină părinți a doua oară. Soția celebrului corefrag este însărcinată în opt luni, iar recent le-a arătat fanilor cât de mult i-a crescut burtica, făcând publică o nouă imagine pe contul de Instagram.Mihai Petre şi Elwira mai au împreună o fetiţă, Catinca, în vârstă de șase ani, și micuța va fi cea care va alege numele surioarei sale, potrivit Libertatea. Îndrăgita actriță s-a confruntat cu niște probleme de sănătate pe care a încercat să le ducă pe picioare, însă totul a funcționat până într-un punct. Jojo a oferit mai multe detalii despre intervenția chirurgicală pe blogul său, unde a sfătuit femeile să nu aștepte să treacă timpul și situația să se agraveze, ci să meargă încă de la primele semne la medic: „De când am născut-o pe Zora, hernia mea ombilicală căpătată în sarcină cu Achim și-a făcut de cap din ce în ce mai tare. De ce zic asta? Pentru că a devenit mai proeminentă și a și început să doară. Nu mereu, însă din ce în ce mai des." a spus ea, potrivit Unica