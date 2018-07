Caru' cu vedete: Rita Ora știe să-și încingă fanii. Și-a arătat sânii în toată splendoarea; Oana Zăvoranu, la un pas de a își ucide soțul; Nick Jonas și Priyanka Chopra s-au logodit după numai două luni de relație

Rita Ora nu este cunoscută doar pentru cariera muzicală, ci și pentru felul în care arată și pentru îndrăzneala sa. O mostră de curaj a avut și când a publicat pe Instagram o imagine în care își ridică bluza și sutienul și pozează în sânii goi. Solista de 27 de ani și-a acoperit doar sfârcurile cu o imagine cu o floare și cu ajutorul mâinii unei prietene, însă nu a reușit să distragă atenția. Cu ocazia zilei de naștere a amicei sale, Rita Ora a lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginea cu pricina, care i-a stârnit pe fani să adauge mesaje în secțiunea de comentarii și să apese pe butonul de like, scrie Click „Am avut un derapaj și mi-am indus că sunt fata lui Lucifer că nu mă înțelegea nici mama, nimeni. Am dat toate icoanele, pe stilul lui Lucifer, fiul izgonit. Casa mea era neagră. Mi-a fost greu, eu trăiam în acea întunecime, am făcut pactul cu Diavolul, mi-am scris numele cu sânge, am crezut că m-a abandonat Dumnezeu. M-am dus de urgență la spital că îmi era rău. M-a bufnit plânsul în timp ce mă îmbrăcau. Când mă băgau în ambulanță am zis Doamne, iartă-mă pentru ce am făcut. Am promis că schimb toată casa. Eram satanistă, nu făceam sacrificii de animale pentru că sunt iubitoare. M-am autodistrus, știu ce înseamnă să auzi voci. Era să îl omor pe Alex, m-am uitat pe camerele de supraveghere, mă plimbam cu cuțitul prin casă, nu știam ce e cu mine. Eram o persoană posedată, a doua zi nu îmi aduceam aminte nimic. Moartea lui Marty m-a devastat.”, a spus Oana Zăvoranu la Răi Da Buni, citată de Cancan Nick Jonas şi Priyanka Chopra s-au logodit la Londra, cântăreţul fiind cel care a cerut-o în căsătorie pe actriţa cunoscută pentru rolul din serialul „Quantico”, scrie People, care citează surse anonime. Nick a ales inelul de logodnă dintr-un magazin de bijuterii Tiffany’s din New York, mai scrie publicaţia, potrivit Agerpres. Regizorul Ali Abbas Zafar a părut că fac aluzie la logodna celor doi, anunţând că actriţa, recompensată cu titlul Miss Monde în 2000, va abandona filmările de la pelicula ”Bharat”. „Motivul este foarte, foarte special”, a scris acesta pe Twitter. „Ne-a spus de decizia sa şi suntem foarte fericiţi pentru ea”, a adăugat regizorul, folosind o expresie în limba engleză („in the Nick of time”) care face referire la numele logodnicului actriţei, potrivit Libertatea Cristina Spătar se poate mândri cu silueta ei, având în vedere că arista are o înălțime de 1,75 m și 57 de kilograme. Totuși, vedeta a mărturisit, în cadrul unui interviu pentru revista Viva, faptul că încă nu are greutatea pe care și-o dorește, iar acest lucru o face să apeleze la unele metode mai drastice, pentru a ajunge la kilogramele mult visate. Cristina a dezvăluit că este mereu atentă în ceea ce privește silueta ei și se cântărește frecvent, pentru a ține „situația” sub control. În momentul în care aceasta observă că a luat în greutate mai mult de două kilograme, începe o dietă strictă, care poate ajunge și la înfometare, conform Click Kanye West a vorbit în urmă cu câteva săptămâni despre faptul că s-a gândit că ar putea fi părăsit de Kim Kardashian. Acum, rapperul a revenit cu un mesaj profund în care le spune prietenilor lui că nu va mai accepta niciodată niciun sfat. Kanye West a postat pe pagina personală de Instagram un mesaj care este dovada vie că traversează o perioadă extrem de profundă, informează Cancan