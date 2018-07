Caru' cu vedete: Cum a scăpat Florin Salam de răzbunarea interlopilor romi după ce a cântat „Să dispară indienii“; Mădălin Ionescu problem grave de sănătate; Ce o așteaptă pe Demi Lovato, după ce va fi externată din spital

Cristian Borcea şi Valentina Pelinel se află în aceste zile într-o vacanţă în Italia. Omul de afaceri Nicuşor Stan, un apropiat al cuplului, a postat pe contul său de Facebook imagini dintr-o croazieră cu yacht-ul pe Adriatică, lângă insula Capri. "Astăzi este o zi specială! afară sunt 31 ° ! ☀specială pentru faptul că sunt alături de vechiul meu prieten Cristi Borcea În continuare la Capri", scrie Stan lângă o serie de fotografii de pe yacht, potrivit Gandul.



Cântăreţul de manele Florin Salam s-a pus rău cu interlopii de etnie romă din România în urmă cu câteva săptămâni, după o petrecere privată dedicată lui George Cristea, luptător de MMA, şi lui Bebe Cămătaru, membru al clanului cu acelaşi nume. Considerându-se jignit de versurile compuse pe loc de Florin Salam, interlopul Jean Mărăraşu l-a ameninţat în mod direct pe manelist. Brăileanu şi-a arătat nemulţumirea faţă de Salam prin intermediul unor filme postate pe Facebook şi Youtube, potrivit Adevarul. Mădălin Ionescu trece prin momente dificile din cauza unei stări de rău care s-a declanșat după ce a consumat pepene roșu. Atât el, cât și soția lui, Cristina Șișcanu, prezintă simptome de greață, au vomat, însă prezentatorul nu se mai poate ridica nici din pat din cauza senzației de rău. Mădălin Ionescu a luat o pauză din televiziune, în urmă cu un an, atunci când a anunțat că se retrage din funcția de prezentator al emisiunii Wowbiz de la Kanal D. Abia acum a recunoscut motivul pentru care a făcut acest lucru, potrivit Cancan. In varsta de 70 de ani, cunoscuta cantareata de muzica populara se confrunta cu probleme serioase la nivelul gatului! “Acum vreo doua saptamani, a inceput calvarul! Eram la un eveniment, la Baia Mare, si dupa primul program, mi s-a facut rau! Am inceput sa tusesc si ma durea gatul ingrozitor! Nu mai puteam sa respir si nici sa vorbesc! Ca un facut, nu am mai mai apucat sa ma urc pe scena, lucru care nu mi s-a mai intamplat niciodata!”, a dezvaluit artista, potrivit Wowbiz.



Celebra cântăreață Demi Lovato, care a debutat drept actriță pentru postul de televiziune pentru copii Disney Channel, nu mai este în prezent un model de urmat, pentru admiratorii ei de vârste fragede. Demi a intrat în urmă cu mulți ani în lumea drogurilor și a experimentat multe dintre efectele adverse pe care le pot avea acestea, printre care și dependența. Deși vedeta a reușit să nu mai consume substanțe ilegale pentru o perioadă îndelungată timp, de 6 ani, Demi s-a întors din nou la vechile obiceiuri, care ar fi putut să o coste viața, potrivit Click.