Caru' cu vedete: Cele mai bune glume ale lui Demi Moore despre Bruce Willis; Delia, mărturisiri despre cariera ei de succes: «E mai mult stres»; Malia Obama, sexy la brațul iubitului. Cine este curajosul care s-a încurcat cu fiica fostului președinte SUA

Actriţa Nuami Dinescu (56 de ani) ne-a explicat de ce a avut o perioadă în care nu mai suporta ca lumea să o confunde cu Tanţa, personajul care a făcut-o celebră în emisiunea prezentată de Teo Trandafir la Pro TV.Nuami Dinescu a copilărit la ţară, în singura familie din sat cu patru fete. E lesne de înţeles de ce tatăl era foarte strict şi îi cerea bilet de la directorul şcolii în cazul în care întârzia acasă. Dar pe Nuami nu a încurcat-o cu nimic, pentru că ei nu-i păsa de distracţiile trecătoare, ci voia să înveţe foarte bine speriată de gândul că ar putea ajunge la „12 războaie“, la ţesătorie, conform adevarul.ro Bruce Willis a fost ani la rând „greu de ucis”, dar pare foarte uşor de ironizat. Celebrul actor a fost şicanat de fosta soţie, Demi Moore, într-un show de comedie. Înţepăturile verbale au adus multe râsete, ceea ce demonstrează că fostul cuplu a trecut fără prea multe resentimente peste divorţ.Demi Moore: Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Demi Moore, am fost căsătorită cu Bruce Willis pe perioada celor trei filme "Greu de ucis", ceea ce se explică faptul că ultimele două au fost naşpa. După atâta vreme, trebuie să recunosc, ştii ceva: arăţi bine, nu s-a schimbat nimic de la sprâncene în sus. Dar am petrecut clipe minunate împreună, am împărţit multe. Am trei copii frumoşi şi geniali, patru, dacă îl punem la socoteală şi pe Bruce, scrie digi24.ro Delia e pe val, însă vedeta a mărturisit că toată această faimă de care se bucură vine la pachet cu mult stres. Delia a intrat în lumea mondenă în urmă cu douăzeci de ani, iar de atunci artista a avut parte de concerte, apariții la radio și multe proiecte tv în care a fost implicată. Delia a povestit despre cele mai importante momente din cariera de artist, dar și despre viața personală, într-un interviu pentru viva.ro. Delia Matache și-a făcut un nume în acești ani, și se bucură de notorietate chiar de la începutul carierei, scrie click.ro Sosia Mariei Dragomiroiu, Maria Olteanu, a ajuns să câștige la fel de bine ca mult mai cunoscuta sa colegă de breaslă. Artista, care nu și-a mai tuns părul de mai bine de aproape 14 ani, are acum și câte trei cântări la nunți.Maria Olteanu este una dintre cele mai bune voci de muzică populară din tânăra generație și este foarte solicitată de organizatorii de evenimente.În plus, aceasta îi face concurență colegei sale mult mai cunoscute și în ceea ce privește podoaba capilară. Ambele nu s-au mai tuns de ani de zile și au mare grijă de părul lor, scrie libertatea.ro Malia Obama (20) trăiește de aproape un an o frumoasă poveste de dragoste cu un coleg de la Harvard și nu se sfiește să-și afișeze public relația. Recent, fiica cea mare a lui Barack Obama a fost surprinsă pe străzile din Londra alături de britanicul Rory Farquharson. Purtând o rochie albă scurtă, Malia a fost o apariție sexy la brațul tânărului despre care nu se știu încă foarte multe lucruri. Serviciile secrete americane știu – cum altfel – tot, dar și presa a aflat ceva detalii interesante. Iată cine este iubitul Maliei Obama, scrie viva.ro