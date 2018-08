Caru' cu vedete: Leonardo DiCaprio investește într-o companie de încălţăminte ecologică; Andreea Esca, la UNTOLD: ”E fascinant, în 2 zile și jumătate s-a construit un oraș”; Mama lui Paul Walker, detalii despre ultima zi din viaţa actorului

Actorul american Leonardo DiCaprio a anunţat că va deveni unul dintre investitorii unei companii de încălţăminte prietenoasă cu mediul, Allbirds, care foloseşte pentru tălpi un produs derivat din trestie de zahăr în loc de plastic, potrivit The Hollywood Reporter.Mesager al păcii pentru ONU, Leonardo DiCaprio este una dintre vedetele de la Hollywood care promovează stilul de viaţă ecologic. Actorul Leonardo DiCaprio este de foarte mulţi ani un susţinător înfocat al cauzei ecologiste, iar, din 1998, fundaţia sa a donat 80 de milioane de dolari pentru campanii dedicate mediului, scrie gandul.ro În următoarele 4 zile şi 4 nopţi, Clujul găzduieşte festivalul UNTOLD. Acolo se află și Andreea Esca, impresionată de pregătirile dinaintea deschiderii porților pentru public. ”E foarte interesant să vezi din fața televizorului, dar e absolut fascinant să fii aici. Eu am venit de luni și am văzut cum în 2 zile și jumătate s-a construit un oraș, ceea ce este absolut extraordinar, în condițiile în care lucrurile se construiesc destul de greu la noi în țară. Nu am mai văzut așa ceva, sunt mulți oameni pasionați de ceea ce fac, îndrăgostiți de muzică, de tot ce înseamnă entertainment și după câtă lume e aici și de PRO TV, scrie stirileprotv.ro Este mai mult decât un model faimos, fiind extrem de iubită de fani, în primul rând pentru onestitatea și umorul de care dă dovadă, așadar, fără nicio ezitare, Chrissy Teigen are trupul plin de vergeturi după nașterea celui de al doilea copil.De-a lungul timpului, Chrissy Teigen a ținut de multe ori prima pagină a publicațiilor de peste Ocean, ba când a pozat nud, ba când a apărut fără lenjerie intimă la evenimente, sau a iscat controverse privind alăptatul în public, dar niciodată nu a fost o tipă oarecare, scrie viva.ro În 2013, la sfârşitul lunii noiembrie, o veste teribilă zguduia lumea. Paul Walker îşi pierdea viaţa la 40 de ani într-un accident rutier înfiorător. Actorul a ars de viu alături de amicul şi consilierul său financiar, Roger Rodas, după ce maşina în care se aflau a intrat într-un copac. La aproape cinci ani de la moartea lui Paul Walker, regizorul Adrian Buitenhuis a realizat un documentar despre viaţa actorului. Fanii de peste Ocean vor putea urmări documentarul “I am Paul Walker” pe canalul Paramount Network, în 11 august, scrie click.ro Ce se întâmplă cu Victor Slav. Încă o surpriză uriașă anunță Kanal D pentru toamna aceasta, postul de televiziune le pregătește telespectatorilor un nou format de televiziune, “Vulturii de noapte”, cu unele dintre cele mai îndrăgite vedete masculine din România, care vor putea fi urmărite, în curând, la Kanal D.“Vulturii” Giani Kirita și Cătălin Cazacu l-au cooptat pe Victor Slav în echipa, reunindu-se într-un trio de excepție, aceștia prezentând un late night show antrenant care nu îi va lasă indiferenți pe fanii acestora și care va instigă la distracție și voie bună, scrie viva.ro