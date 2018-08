Caru' cu vedete: Demi Lovato merge la dezintoxicare! Vedete care au învins dependenţa de droguri; Inna și-a speriat fanii cu o poză din avion; Andreea Marinescu și Corina Caragea s-au “bătut” pe același post

Săptămâna trecută, Demi Lovato şi-a băgat fanii şi familia în sperieţi, după ce a fost găsită inconştienţă în casa sa, în urma unei supradoze. Din fericire, starea de sănătate a artistei s-a îmbunătăţit, iar zilele acestea va fi externată. Demi Lovată nu va merge însă acasă, ci la dezintoxicare. Cântăreaţa de 25 de ani a fost spitalizată de urgenţă, marţi, 24 iulie, la Los Angeles, pentru o supradoză de droguri, potrivit TMZ. Paramedicii au găsit-o inconştientă pe Demi atunci când au ajuns la locuinţa acesteia din Hollywood Hills. Cu o seară în urmă, artista petrecuse la ziua de naştere a unei prietene, notează Click Inna a postat câteva fotografii cu ea, în avion, în timp ce se îndrepta către Helsinki, pentru un concert. Imediat fanii ei au observat ceva în neregulă la una dintre cele trei poze pose pe Instagram de cântăreață. Pe piciorul stâng al vedetei, care stă într-o ușoară poziție de yoga, fanii au observant o julitură și imediat au comentat. Alții nu au băgat de seamă și au lăudat-o pe artistă pentru felul în care cântă și face spectacol pe scenă. Unul dintre ei i-a transmis că abia așteaptă s-o întâlnească la Helsinki, Finlanda, unde Inna avea concert a doua zi, relatează Cancan Andreea Marinescu și Corina Caragea s-au “bătut” pe același post! S-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani, când cele două dădeau probe la PRO TV, iar actuala vedetă a Știrilor matinale, pasionată de fotbal fiind, visa să prezinte jurnalul sportiv. Dorința nu i s-a îndeplinit, dar lucrurile s-au așezat chiar mai bine, iar fostele concurente au devenit colege. Cumva, la pupitrul știrilor matinale de la ProTV s-au adunat pasionați de fotbal. Am descoperit întâmplător că nu doar Mihai Dedu, care a cochetat cu fotbalul și a făcut performanță în atletism, ci și Andreea Marinescu este înnebunită după sportul-rege, potrivit Libertatea “Eram la volan, conduceam şi mi-am dat seama pur şi simplu că sunt însărcinată. Pe celălalt sens, un şofer a schimbat brusc banda de mers. Eu m-am speriat şi am dus imediat mâna la burtă, în semn de protecţie. Totul se întâmpla înainte să plec în Portugalia. Am făcut analize, să văd dacă sarcina se dezvoltă normal”, spunea Andreea Mantea la o emisiune moderată de Dan Capatos. “Eram convinsă că nu pot să rămân gravidă. În trecut, am avut parte de probleme de sănănte foarte grave şi ştiam că este aproape imposibil ca organismul meu să suporte o sarcină”, a mai povestit atunci prezentatoarea TV, citată de Cancan Surse din interior vorbesc despre un scandal mocnit, care pare să fii izbucnit imediat ce în presă au apărut imagini cu Bianca Drăgușanu și milionarul englez Tristan Tate. Dar să o luăm cu începutul. Prima care a aflat că a rămas șomeră este Andreea Mantea. Bruneta a fost pusă în fața faptului împlinit în urmă cu două săptămâni când șefii au anunțat-o că emisiunea tabloid Wowbiz a fost scoasă din grilă. Toată lumea a crezut inițial că de fapt Mantea a intrat în vacanță și că în această perioadă locul ei va fi acoperit de Cătălin Cazacu cu concursul Cash-Taxi și nu că este o plecare definitivă. Până la urmă, Andreea a făcut ce a făcut și a rămas în echipă, conform Click.