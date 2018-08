Caru' cu Vedete: Cine e femeia care l-a însoțit pe Cătălin Botezatu la Untold; Teo Trandafir: La vârsta mea nu e bine să zgâlţâi barca; Maia Morgenstern s-a împăcat după 19 ani cu primul soţ?

Starul muzicii pop britanice Robbie Williams va povesti despre experienţele sale privind extratereştrii într-un film documentar intitulat "Hunt For The Skinwalker". Starul pop va relata întâmplări pe care le consideră inexplicabile, în urma unei asocieri cu o echipă de la televiziunea Channel 8 care investighează fenomene de acest tip înregistrate la Skinwalker Ranch din statul american Utah, conform descopera.ro Alexia Eram (18 ani) a vorbit despre ce înseamnă să fie fiica uneia dintre cele mai cunoscute persoane din România, prezentatoarea TV Andreea Esca, dar şi despre relaţia cu mama ei.Alexia Eram, fiica vedetei Pro TV Andreea Esca (45 de ani) şi a afaceristului francez Alexandre Eram (48 de ani), a acordat un interviu revistei „Viva“ alături de iubitul ei, cântăreţul Mario Fresh (18 ani), scrie adevarul.ro Viaţa ei pare o cursă cu obstacole. A trecut prin multe, dar a reuşit întotdeauna să răzbată. A devenit mai puternică, mai hotărâtă. Despre toate aceste trăiri şi felul în care au marcat-o, despre regimul de viaţă pe care l-a abordat, am povestit cu Teo Trandafi într-un interviu. Printre altele, vedeta Kanal D recunoaşte că nu îi plac vacanţele, scrie csid.ro A trecut mult timp de când Cătălin Botezatu n-a mai fost surprins în compania unei femei frumoase, dar iată că inevitabilul s-a întâmplat. Designer-ul a petrecut în comapania unei brunete focoase, la Untold, iar noi am aflat totul despre femeia care l-a însoțit la festival. Celebrul designer a venit însoțit de o brunetă focoasă, pe nume Monica Hill, o frumoasă clujeancă, scrie viva.ro Maia Morgenstern (56 de ani) a avut lumea la picioare, ca actriţă, însă nu s-a bucurat de acelaşi noroc şi în dragoste. Rămasă singură, acum trei ani, după divorţul de cel de-al doilea soţ, medicul Dumitru Băltăţeanu, ea ar fi revenit în braţele lui Claudiu Istodor (57 de ani). Declaraţiile lor cu subînţeles, zâmbetul de pe chip, dar şi prietenii, i-au dat de gol, scrie click.ro