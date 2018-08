Caru' cu vedete: Richard Gere, din nou tată, la 69 de ani; Angelina Jolie, noi acuzaţii la adresa lui Brad Pitt: actriţa susţine că nu le-a plătit copiilor pensie alimentară; Soția asasinului lui John Lennon, mărturii cutremurătoare

Marina Voica (81 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite artiste ale Epocii de Aur! Mereu cochetă și tot timpul în formă și cu zâmbetul pe buze, solista a știut să țină doar pentru ea supărările și regretele care o macină. Din 1981, solista a rămas văduvă, după ce de-al doilea soț al ei, Viorel Teodorescu, s-a stins din viață, răpus de cancer. De atunci, Marina Voica a rămas singură, dar știe să se bucure de lucrurile frumoase pe care viața i le scoate în cale, scrie click.ro La aproape 70 de ani, Richard Gere se pregăteşte să devină din nou tată. Soţia actorului, Alejandra Silva, în vârstă de 35 de ani, este însărcinată, la patru luni dupa căsătoria organizată în secret în Spania. Fiecare mai are câte un copil din căsătoriile anterioare. Richard Gere are un băiat de 18 ani, iar soţia sa tot un băiat, dar în vârstă de cinci ani, scrie digi24.ro Soția lui Mark Chapman, cel care l-a ucis pe John Lennon, a dezvăluit că soțul său i-a spus că vrea să îl omoare pe iubitul cântăreț cu două luni înainte de asasinat, în speranța că va reuși să se afirme. Gloria Hiroko Chapman a afirmat că Mark nu a comis în acel moment crima datorită dragostei pe care i-o purta ei. De asemenea, ea a mai spus că Chapman i-a zis că a aruncat arma pe care intenționa saă o folosească, scrie viva.ro Actriţa Angelina Jolie (43 de ani) îl acuză pe fostul soţ Brad Pitt (54 de ani), de care s-a despărţit în septembrie 2016, că nu a plătit copiilor o pensie alimentară corespunzătoare şi doreşte ca divorţul de actorul american să se finalizeze anul acesta.Angelina Jolie şi Brad Pitt au depus actele de divorţ în urmă cu doi ani, însă încă se luptă pentru custodia celor şase copii pe care îi au împreună: Maddox (16 ani), Pax (14 ani), Zara (13 ani), Shiloh (12 ani) şi gemenii Vivienne şi Knox (10 ani), scrie adevarul.ro Cabral s-a distrat în toate cele 4 zile ale festivalului Untold și se declară impresionat de publicul român. Prezentatorul face o comparație cu Tomorrowland, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică electronică din Europa. ”Ăsta mi se pare marele câștig al celor care fac Untold-ul… aduc la Cluj un public demențial. Vesel. Dispus către comunicare frumoasă. Și inteligent, că aici cred că-i cheia. Vorbesc serios, (mi-)am auzit niște poante, niște ironii și niște miștouri cum doar de la oameni deștepți poți auzi. Și am râs cu ei”, a povestit Cabral pe blogul său, precizând că a fost impresionat până la lacrimi, conform stirileprotv.ro