Caru' cu vedete: Reacția lui Brad Pitt la acuzaţiile Angelinei Jolie în procesul de divorţ; Cum a ajuns Adda în București. „Erau într-un magazin de pantofi și, în timp ce probau…”; Galeş e târât din nou la Judecătorie de copiii Ilenei Ciuculete

Actorul american Brad Pitt a respins acuzaţiile Angelinei Jolie cu privire la faptul că nu ar fi plătit sume considerabile pentru întreţinerea copiilor de la separare. Divorţul, care invocă diferenţe ireconciliabile, a declanşat o luptă pentru custodia copiilor timp în care Pitt a fost anchetat şi achitat pentru abuz asupra minorilor. Aranjamentele în privinţa custodiei nu au fost încă puse la punct, potrivit Digi24 Văduvul Ilenei Ciuculete suferă enorm după ”Zânica” lui, iar tristeţea îi este dublată de faptul că Mugurel şi Cristian Sfetcu l-au dat în judecată, cerând partaj judiciar: ”Oamenii ăştia visează averi. Mă acuză de nişte chestii abulice. Care avere? Sunt nişte disperaţi. Eu o să las lucrurile să fie rezolvate pe cale legală, căci altfel nu pot. Însă o să am grijă să-i trec şi pe ei la nişte datorii, ca să-i usture un picuţ”, a spus Galeş, potrivit Click. Întrebată despre cum a fost momentul în care a ajuns în București, Adda a mărturisit: „A fost o întâmplare ca în filme. Eu aveam o piesă ce se numea „Minţi murdare' şi pe care o făcusem când aveam 16 ani. În perioada aceea încărcam pe YouTube tot ce lucram. Regizorul filmului „Loverboy', Cătălin Mitulescu şi actriţa Ada Condeescu erau într-un magazin de pantofi şi, în timp ce probau, au auzit melodia pe care vânzătoarele o ascultau de pe YouTube", potrivit Libertatea. Soția fostului edil al Capitalei a decis să meargă la psiholog și a mărturisit că nu îi este rușine să recunoască faptul că deja a mers în cabinetul specialistului. Gândindu-se că poate fi un exemplu pentru ceilalți, ea a explicat că această hotărâre a luat-o atât pentru propria persoană, cât și pentru apropiați. Postarea i-a alarmat pe unii dintre fani, dar, au înțeles cât de importantă este decizia ei, mai ales, că-n urmă cu nici două luni, Oana Lis a povestit despre clipele dificile în care s-a gândit să își pună capăt zilelor, potrivit Cancan.



De când a ieșit din închisoare, Cristi Borcea pare decis să recupereze timpul pe care l-a petrecut dupa gratii. In primul rand si-a facut timp sa o rasfete pe iubita lui, Valentina Pelinel, dar are grija si de fosta lui sotie, Alina Vidican, cea care i-a daruit 2 copii. Ea a primit de la Cristi Borcea suma de 10.000 de euro, imediat dupa ce a fost eliberat din puscarie, potrivit Ciao