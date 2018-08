Caru' cu vedete: Tudor Chirilă, după incidentele violente de la mitingul diasporei: Instigatorii trebuie izolaţi. O Românie normală nu se obţine prin violenţă; Asa o curteaza Philipp Plein pe Bianca Dragusanu de mai bine de patru luni; Lavinia Petrea a născut o fetiţă. A devenit mămică pentru a treia oară  

. După ciocnirile violente dintre forţele de ordine şi protestatari, Tudor Chirilă le-a cerut oamenilor să nu apeleze la violenţă. "Merg şi eu la miting alături de colegii din trupa Vama şi de prieteni. Ştiu că în momentul de faţă sunt câţiva instigatori care încearcă să răspândească ideea că violenţa este o soluţie. Mi se pare o cale total greşită, cred cu toată puterea că acest miting trebuie să fie paşnic. Mai cred că cei care instigă la violenţă trebuie izolaţi de către ceilalţi participanţi. Eu nu cred în violenţă şi invit pe toată lumea la un miting paşnic", a transmis live pe Facebook, potrivit Adevarul. Conform apropiatilor vedetei, Philipp Plein s-a indragostit de Bianca Dragusanu in urma cu patru luni!!! “Poate unii au spus ca este o gluma, dar acesta este purul adevar! Bianca a intrat in atentia celebrului creator de moda inca din primavara! Initial, el ar fi contactat-o pe Instagram, apoi a apelat la o fosta prietena din Romania, pe care a rugat-o sa ii dea numarul de telefon al divei, sub pretextul ca ar dori sa ii ofere cateva rochii de ale lui sa le poarte in show-ul TV pe care il modera! Asa a reusit sa o contacteze pe blonda si, de atunci, i-a tot propus o colaborare profesionala”, au dezvaluit prietenii divei, potrivit Wowbiz. Lavinia Petrea şi-a dorit o familie numeroasă şi şi-a îndeplinit dorinţa. Vineri seara, ea a născut-o pe Karin, o fetiţă superbă, bebeluşul fiind al treilea copil al vedetei. Lavinia Petrea este căsătorită cu Romulus Dan Varga de cinci ani. Cei doi sunt deja părinţii unui băiețel, Mathias, în vârstă de trei ani și jumătate, și ai unei fetițe, Klara, în vârstă de un an și jumătate. Şi pentru al treilea copil, soţii au ales tot un nume special şi a şi explicat cum i-a venit ideea ca fetiţa ei cea mai mică să poarte numele Karin, potrivit Click. Cunoscutul actor britanic a făcut dezvăluirea într-un interviu acordat publicaţiei Esquire, pentru numărul din septembrie, ce va fi lansat cu doar câteva zile înainte de aniversarea sa, scrie Daily Mail. Vorbind despre cariera lui, Tom Hardy a declarat: „Ai urcat pe Everest. E un miracol chiar faptul că ai reuşit să ajungi în apropierea lui, dar să-l şi escaladezi. Odată ce ai ajuns în vârf, te gândeşti să mai faci asta o dată sau să te cari de acolo, să găseşti o plajă şi să-ţi vezi de viaţa ta?“. „La această vârstă, sincer, mi-a cam ajuns. Ca să fiu complet sincer, vreau să-mi văd de viaţa mea“, a adăugat actorul, potrivit Adevarul. Florin Piersic a impresionat pe toata lumea in momentul in care si-a luat ramas bun de la Dumitru Farcas! Vizibil afectat, cu lacrimi in ochi si cu vocea tremuranda,Piersic nu s-a putut dezlipi de langa sicriul artistului mai bine de o ora! Florin Piersic a vorbit despre ce i se intampla in aceste momente, cand prietenii sai se sting incet, incet.“Se duc toti oamenii pe care i-am iubit si i-am admirat in viata mea. Nu credeam ca eu am sa le aduc un ultim omagiu. Dar asta e…Nu mai zic nimic! Mai am putin si mor si eu! E o lege a firii, nu ne putem opune”, a spus maestrul jurnalistilor la priveghi!, potrivit Wowbiz.