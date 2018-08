Caru' cu vedete: Stephan Pelger a fost snopit in bataie de doua femei, la Cannes! Creatorul de moda a fost desfigurat; Ce schimbat este Borcea la o luna si jumatate de la eliberarea din puscarie! Cum arata afaceristul care a stat atata timp dupa gratii!; O mai recunoşti? Monica Anghel a dat jos 30 kg în doar zece luni

Creatorul de moda a fost desfigurat. Clipe de groaza pentru cunoscutul creator de moda, Stephan Pelger. Acesta a fost snopit in bataie de doua femei, la Cannes. Mai mult de atat, creatorului de moda i-au fost furate bunurile. Incidentul s-a petrecut pe Riviera Franceza, acolo unde designerul a fost agresat si jefuit, dupa ce a iesit din club. "Două femei au sărit dintr-o mașină și m-au tras înăutru și m-au dus într-o paracare. M-au bătut cu picioarele până am leșinat și m-au aruncat îmbrăcat doar în pantaloni. Mi-au furat totul, dar nu asta este important.", a relatat Stephan Pelger, pe pagina personala de Facebook, potrivit Ciao Surpriza pentru apropiatii lui Cristi Borcea! Barbatul a revenit din vacanta cu un nou look, total diferit de cel afisat in momentul in care a parasit Penitenciarul Jilava! La inceputul lunii iulie, omul de afaceri in varsta de 48 ani starnea controverse prin felul in care arata, in plus lasa loc unor interpretari legate de interventiile noninvazive de la nivelul fetei! Borcea era pensat si cu fata injectata, semn ca apelase la cateva trucuri de infrumusetare, pe care insa nu voia sa le dezvaluie, potrivit Wowbiz. Transformare uluitoare pentru Monica Anghel (47 de ani), care pare de nerecunoscut! Weekendul trecut, artista a cântat la Piteşti, iar spectatorii au aplaudat-o minute în şir atât pentru prestaţia impecabilă, cât şi pentru ambiţia de a slăbi atât de mult încât îşi permite luxul de a îmbrăca haine mulate pe trup. Ea a vorbit despre această transformare uluitoare: ”Am slăbit 30 kg. Am intrat în acest program, Good Life, de pe 1 octombrie 2017. Sunt monitorizată săptămânal de un nutriţionist, kinetoterapeut, fizioterapeut şi psiholog. Îmi fac analizele din 3 în 3 luni.", potrivit Click. De-a lungul anilor petrecuți alături de Donald Trump, Melania a devenit o figură foarte controversată atât pentru faptul că s-a afișat cu afaceristul încă de când el era căsătorit, cât și pentru faptul că a acceptat de la el un apartament, chiar în celebrul turn Trump, din New York, într-o perioadă în care relația lor nu era încă oficială. Zilele trecute însă, prima doamnă a Americii a fost din nou în atenția presei, datorită părinților săi, Viktor (74 ani) și Amalija Knavs (73 ani). Conform presei americane, părinții Melaniei vor locui pentru o perioadă, în viitorul apropiat, tot în celebrul turn Trump, în care și Melania a locuit la început, potrivit Unica. Deși a fost o perioadă de confuzie, în care nimeni nu mai știa dacă Bianca Drăgușanu s-a despărțit sau nu de Tristan, iată că blondina s-a afișat sărutându-se cu un bărbat „misterios”. Bianca Drăgușanu a pus o fotografie în care îl sărută pasional pe bărbatul alături de care și-a petrecut weekendul, dar a încercat să îi ascundă fața cu un emoticon. Cu toate acestea, fizicul inconfundabil l-a dat de gol pe Tristan Tate. De asemenea, Tristan a publicat și el o imagine, alături de mesajul „Da, sunt un pirat”, aluzie la emoticonul folosit de Bianca pentru a-i ascunde fața, potrivit Cancan.