Caru' cu vedete: Tatăl lui Meghan Markle: „Nu mă aştept să o mai văd sau să mai discut cu ea”; Ce gest emoţionant au făcut Beyonce şi Jay-Z pentru Aretha Franklin; Dana Rogoz, declaratie acida pentru femeia care a batut-o si a scuipat-o pe strada. Ce a patit vedeta

Cântăreaţa columbiancă Shakira (41 de ani) a făcut primele declaraţii despre problemele de sănătate din 2017, care au forţat-o să-şi anuleze mai multe concerte şi să ia o pauză vocală. Shakira a fost la un pas să îşi piardă vocea în luna noiembrie a anului trecut, după ce în urma unor repetiţii a suferit leziuni la corzile vocale. Atunci, cântăreaţa şi-a anunţat fanii că este nevoită să intre în pauză vocală şi că se simte „devastată“. Medicii i-au recomandat atunci o intervenţie chirurgicală, dar artista a refuzat operaţia şi s-a recuperat „miraculos“ în mod natural, spunând că acest episod i-a întărit credinţa în Dumnezeu, scrie adevarul.ro Dana Rogoz a fost pusa intr-o situatie neplacuta, dupa ce a facut publica o poza superba cu fiul ei. Intr-un comentariu, o internauta i-a reamintit de o trauma la care a supus-o in copilarie. Femeia, care in trecut se numara printre fanele Danei Rogoz, i-a scris intr-un mesaj facut public cum a palmuit-o si a scuipat-o in urma cu mai multi ani. Socata si indignata in acelasi timp, vedeta a facut o captura la mesajul agresoarei si a scris un articol emotionantpe blogul ei, conform ciao.ro Thomas Markle nu a mai vorbit cu fiica sa, Meghan, de la căsătoria ei cu prinţul Harry al Marii Britanii şi îi este teamă că aceasta nu va mai lua niciodată legătura cu el, scrie luni ziarul The Sun preluat de Reuters.„Nu mă aştept să o văd sau să mai discut cu ea, asta e situaţia”, a spus tatăl ducesei, potrivit tabloidului britanic. Actriţa americană Meghan, în vârstă de 37 de ani, în prezent ducesă de Sussex, s-a căsătorit cu Harry, nepotul Reginei Elisabeta, al şaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, în cadrul unei ceremonii pline de fast desfăşurate în luna mai la castelul Windsor, conform digi24.ro estea ca Misha si Connect-R au divortat acum mai bine de un an a luat prin surprindere cea mai mare parte a fanilor celor doi, dar si pe multi dintre apropiati. Cu toate acestea, pare-se, unii stiau ce se petrece intre ei si ce probleme aveau in cuplu, chiar daca au fost cat s-a putut de discreti.Mai exact, un apropiat al lui Connect-R recunoaste ca relatia dintre artist si frumoasa lui fosta sotie era sortita esecului. “Prea mari deosebiri de viziune asupra vietii”, este explicatia simpla pe care am primit-o de la apropiatul artistului, scrie wowbiz.ro Aretha Franklin, supranumită “Regina muzicii soul”, este grav bolnavă, iar presa de peste Ocean scrie că familia s-a strâns deja în jurul artistei pentru a-şi lua rămas-bun. Beyonce şi Jay-Z i-au dedicat cântăreţei concertul pe care l-au susţinut la Detroit. Familia Carter se află în plin turneu, iar ieri au făcut show în Detroit, SUA. “Te iubim şi îţi mulţumim pentru toată muzica frumoasă”, a fost mesajul rostit de Beyonce înainte să înceapă să cânte.Aretha Franklin (76 de ani) este internată în stare gravă, la un spital din Detroit. Familia a cerut discreţie şi i-a rugat pe fani să se roage pentru artistă, scrie click.ro O cunoscuta prezentatoare TV de la noi s-a decis sa renunte la pupitrul stirilor dupa 13 ani in care a aparut pe micile ecrane si a adus in casele romanilor cele mai importante stiri din tara, dar si din strainatate. Laura Nureldin renunta la televiziune Laura Nureldin, una dintre prezentatoarele de la Antena 3, se retrage din lumea televiziunii. Intr-o postare facuta pe o retea de socializare, ea a marturisit ca luna aceasta, pe 26 august, va fi pentru ultima data la pupitrul stirilor, scrie ciao.ro