Caru' cu vedete: Actriţa Morgana King, cunoscută pentru rolul mamei Corleone în filmul „Naşul“, a murit la vârsta de 87 de ani; Ilie Năstase s-a cuplat cu fosta iubită a lui Nick Rădoi; Delia, reactie salbatica la adresa unui fan: “Esti idiot! Esti incredibil de idiot!”

Actriţa şi cântăreaţa de jazz Morgana King, care a jucat în trilogia „Naşul/ The Godfather“ şi care a fost nominalizată la premiile Grammy, a murit la vârsta de 87 de ani.Morgana King a interpretat rolul Carmela Corleone, soţia lui Don Vito - Marlon Brando în film - în primele două părţi ale trilogiei regizate de Francis Ford Coppola. King a murit de cancer pe 22 martie în locuinţa din Palm Springs, California, a confirmat legistul. Moartea ei nu a fost anunţată până când prietenul John Hoglund a publicat un mesaj de condoleanţe, scrie adevarul.ro Telenovelă ca a lor nu s-a văzut până acum. Brigitte şi Ilie Năstase sunt în plin proces de divorţ, dar joacă tare şi încă vor să se facă geloşi unul pe celălalt. Pe 6 august, bruneta a anunţat că relaţia cu Ilie nu mai poate fi reparată, şi că se iubeşte cu altcineva, iar ieri a explodat o altă bombă: Ilie are şi el o nouă parteneră, o brunetă din palmaresul milionarului Nick Rădoi. Tace şi face. Ilie Năstase (72 de ani) nu a rămas cu braţele încrucişate după ce Brigitte (41 de ani), încă soţia lui, a anunţat pe Instagram că se iubeşte cu un alt bărbat, aşa că a decis să se afişeze şi el cu o nouă cucerire, conform click.ro Delia nu se joaca deloc cu cuvintele, iar cand se simte atacata raspunde imediat cu aceeasi moneda. Delia, reactie salbatica la adresa unui fan: “Esti idiot! Esti incredibil de idiot!” Delia este recunoscuta pentru stilul ei franc de a spune lucrurilor pe nume si exact asta face si acum cand un fan a suparat-o pe Facebook. Artista este foarte activa pe retelele de socializare si nu se sfieste deloc sa-i puna la punct pe cei care o ataca gratuit sau fac glume proaste la adresa ei, scrie ciao.ro Protocolul regal îi impune Ducesei de Sussex anumite gesturi la fel de bine precum îi interzice altele. Însă nu de puţine ori am observat că soţia Prinţului Harry preferă ţinutele cu buzunare şi asta mai ales în ultima perioadă. O perioadă destul de tensionată din viaţa ei… S-au dus vremurile în care fosta actriţă hollywoodiană se putea prezenta în public cu părul vâlvoi, unghiile negre şi îşi putea încrucişa picioarele de fiecare dată când se aşeza pe vreun scaun! Acum este membră a familiei regale britanice şi trebuie să respecte obiceiurile lor, indiferent cât se logice sau, dimpotrivă, aberante sunt, scrie adevarul.ro

Monica Anghel arată spectaculos după ce a slăbit. 30 de kilograme a reuşit să dea jos artista după un program strict, dar sănătos. Acum, se mândreşte cu o siluetă pe care o pune în valoare cu ajutorul hainelor mulate. Aşa urcă acum pe scenă marea cântăreaţă!Pentru mulţi, Monica Anghel ar putea fi un exemplu de urmat. A slăbit zeci de kilograme după operația de hernie de disc pe care a suferit-o anul trecut. Cu ajutorul unei diete, dar și al sportului cântăreața este de nerecunoscut acum. De la mărimea L la haine putem spune că a trecut la S, scrie viva.ro