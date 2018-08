Caru cu vedete: Filmări-bombă cu doi fotbaliști din Liga I într-o cameră de la Intercontinental; Cum comentează Cezar Ouatu faptul că a fost catalogat drept gay. ”Sunt artist. Lumea are percepții ciudate!”; Catalin Botezatu a spus cum este Bianca Dragusanu in pat.

. Imediat după participarea la Eurovision Cezar Ouatu a fost catalogat. S-a spus că are alte orientări sexuale și că ascunde acest lucru. „Eu sunt cum m-a lăsat mama mea și mama natură, heterosexual ', a spus Cezar Ouatu, completând că ar vrea ca lumea să înțeleagă că viața unui artist este cu totul diferită pe scenă decât cea de zi cu zi, potrivit Libertatea

. Fostă vedetă PRO TV a fost anunțată oficial, deși inițial s-a vehiculat că ediția din acest an va fi prezentată de Mădălina Ghenea. Iulia Vântur va urca pe scena din Piața Sfatului alături de actorul italian Gabriel Garko, cunoscut publicului din România grație rolului pe care l-a interpretat în serialul difuzat recent de TVR „Onoare şi respect'. Cei doi artiști vor găzdui serile de concurs și Gala Festivalului Internațional Cerbul de Aur, potrivit Libertatea

"Cand face dragoste, Bianca e salbatica, fatala, se daruieste total, stie sa fie si curva, si doamna. In schimb, Violeta e misterioasa, atenta la ce face. Recunosc ca mi-ar placea sa fac dragoste cu ele in acelasi timp si nu m-ar deranja sa le iau pe amandoua in casatorie”, a declarat Botezatu, potrivit wowbiz.ro