Nunta fiului lui Dragnea - sute de politicieni au fost invitaţi, mii de protestatari şi-au anunţat intenţia de a veni la eveniment/ Cătălin Rădulescu: Am schimbat data vacanței pentru a fi alături de Liviu Dragnea/ Codrin Ștefănescu: Eu nici nu știu cu ce să mă îmbrac. Nu poți întreba un bărbat lucruri de genul, femeile se ocupă de cadouri

Fiul președintelui PSD a ales să-și organizeze nunta într-un decor pitoresc, pe malul lacului Snagov, la 40 de km de București, în apropiere de Mănăstirea Snagov. Invitații la nuntă vor dispune de numeroase săli de evenimente, o pajiște generoasă, bărcuțe de agrement, un ponton și un hotel de lux.

Fiica fostului președinte Traian Băsescu, Elena Băsescu și-a organizat și ea nunta, în septembrie 2012, tot la Palatul Snagov. Fostul ministru al Economiei, Codruț Sereș, s-a căsătorit și el, în 2006, tot la Palatul Snagov.





Cătălin Rădulescu: Am schimbat data vacanței pentru a fi alături de Liviu Dragnea / Codrin Ștefănescu: Eu nici nu știu cu ce să mă îmbrac. Nu poți întreba un bărbat lucruri de genul, femeile se ocupă de cadouri

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat sâmbătă, pentru Mediafax, că și-a schimbat data vacanței pentru a fi alături de liderul partidului, Liviu Dragnea, la nunta fiului acestuia, Valentin, iar Codrin Ștefănescu a precizat că "nimeni nu vine cu darul, ci cu un cadou".



"Am schimbat data vacanței pentru a fi alături de el în momentele astea, când singurul lui fiu, că mai are o fată, se căsătorește și sigur că voi fi prezent cu mare drag. Domnul președinte a făcut invitațiile, era normal fiind socrul mare, dar nu știu către cine a făcut, eu cred că a chemat în primul rând prietenii, oamenii care sunt apropiați din partid și pe vechii lui camarazi. Sigur că a invitat persoane din partid pe care a crezut dânsul că vrea să le aibă alături la evenimentul acesta. Nu vă închipuiți că a chemat toată floarea cea vestită a întregului PSD, nu a chemat așa cum a fost vehiculat prin presă că vor fi toți miniștrii mari, tot primarii de municipii, toți președinții de Consilii Județene, nici pe departe. Cei care au fost invitați cred că vor veni toți", a declarat Cătălin Rădulescu pentru Mediafax.



El a mai spus că nu știe "cât va fi darul".



"Fiecare va da cât crede de cuviință, nu mi-am făcut un calcul, voi vedea acolo. Va fi ca la orice nuntă o atenție pentru familia nouă care pornește în viață", a adăugat Rădulescu.



Deputatul PSD a ținut să-i critice pe cei care și-au anunțat prezența în fața Palatului Snagov pentru a protesta.



"Sper că protestul ăsta e o glumă proastă, a unor oameni care trebuie să se ducă să se controleze la un spital anume. Nu am auzit în viața mea, poți să faci protest pe stradă, în fața Parlamentului, dacă au și motive, dar ca să vii să faci la o nuntă un astfel de protest e mizerabil", a mai spus Cătălin Rădulescu.



Pe de altă parte, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a afirmat că nunta "nu va fi cu dar".



"Nu mă ocup de organizare, eu vin ca invitat, dar probabil că participă (și lideri ALDE - n.r). Au fost invitați foarte mulți din conducerea partidului PSD. Nimeni nu vine cu darul, omul vine cu un cadou. Eu nici nu știu cu ce să mă îmbrac, de aceea o am pe Alice lângă mine. Nu poți întreba un bărbat lucruri de genul, femeile se ocupă de cadouri", a declarat Codrin Ștefănescu.

