Caru' cu vedete: ​Viorica Dăncilă este singurul politician de la cârma țării care nu are cont de facebook. Vezi de ce!; Anunț trist pentru fanii serialului Big Bang Theory; Cum arată nora lui Liviu Dragnea. Prima imagine cu Gina înainte de nuntă

Deși pare de necrezut că șefa Executivului nu are o pagină oficială, ei bine aceasta este realitatea. Prim-ministrul a avut un cont oficial pe vremea când era europarlamentar însă și l-a dezactivat și nu și-a mai activat altul in calitatea ei de premier. "Mi-am închis ( contul, n.r.) pentru că era din postura de europarlamentar și trebuie sa îmi deschid din postura de premier al României”, a spus Dăncilă când a fost investită in funcția de prim-ministru, potrivit Wowbiz Producătorii de la Warner Bros. Television au anunţat miercuri că sezonul cu numărul 12 va fi şi ultimul al serialului. Creat de Chuck Lorre şi Bill Prady, ultimul sezon al „Big Bang Theory” va fi difuzat în luna mai 2019. Producţia acestuia va începe în toamnă, potrivit Digi24. Gina Alexandra, nora lui Liviu Dragnea, a trecut prin mâinile stiliştilor, aşa că prima imagine cu mireasa a apărut pe reţelele sociale. Tânăra a fost machiată de Ema Uţă, make-up artist care s-a ocupat să le facă să strălucească şi pe mama şi sora miresei. Nu degeaba mireasa fiului lui Liviu Dragnea a fost selectată să participe la un concurs de frumuseţe. Gina Alexandra, nora şefului PSD, este pregătită să fie condusă în faţa altarului. Prima fotografie cu ea înainte de a îmbrăca rochia de mireasă a fost făcută publică de cea care se ocupă de look-ul ei, potrivit Click.



. Mireasa a ales pentru ziua cea mare o ținută extravagantă compusă dintr-o pereche de colanți transparenți, pe care era o broderie interesantă și o bluză lungă în partea din spate. Așa cum era de așteptat, Cristina Șișcanu s-a sfătuit cu o armată de specialiști pentru ziua nunții, însă, cârcotașii nu au fost încântați de alegerea ei și au făcut remarci acide, potrivit Cancan. Laura Cosoi s-a relaxat weekend-ul acesta, la Coșlariu, locul în care a copilărit. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini din grădina casei și a mărturisit că de fiecare dată se încarcă pozitiv atunci când ajunge aici. „Acasă la Coșlariu, timpul stă în loc. Încă miroase a iarbă verde proaspăt cosită, bat clopotele în sat și în zare se observă piscurile Apusenilor! Mă încarc cu multă energie bună ori de câte ori ajung aici. Strâng cu privirea fiecare detaliu și păstrez amintirea locurilor în care am copilărit, o viață!", le-a spus Laura Cosoi fanilor ei, potrivit Libertatea.