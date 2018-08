Caru' cu vedete: Dans epocal al lui Liviu Dragnea! Salam i-a cântat „Lasă lumea să vorbească”, iar liderul PSD a „bătut-o mărunțel”; Prințul Harry și Megan Markle își măresc familia. Ducii de Sussex au primit un nou membru; S-a pozat fără chiloţi, acum şochează iar! Imaginea cu care Anamaria Prodan a creat controverse

Liviu Dragnea a dansat până în zori la nunta fiului său. Acesta i-a invitat pe toţi liderii Partidului Social Democrat la nunta fiului său. Printre aceștia s-au numărat și nume mari din politica românească, dintre care îi amintim pe prim-ministrul Viorica Dăncilă, Codrin Ștefănescu, Lia Olguța Vasilescu, iar atmosfera a fost întreținută până în zori de către manelistul Florin Salam. Într-o înregistrare obținută de Cancan se pare că Liviu Dragnea vrea să îl detroneze pe Gigi Becali la dans.Prințul Harry și Meghan Markle au primit un nou membru în familia lor. Nu, nu este vorba despre un copil regal, însă cei doi au ales să aibă alături un câine regal. Ducele și Ducesa de Sussex au adoptat un Labrador Retriever, care se pare că deja s-a mutat cu ei la Palatul Kensington. Mulți cred că noul câine este un înlocuitor pentru Bogart, labradorul-shepherd pe care Meghan a fost nevoită să îl lase în urmă când s-a mutat în Marea Britanie pentru a fi cu Prințul Harry, potrivit Verdict. Gazda emisiunii “Gospodar fără pereche”, de la PRO TV, a strâns aproape 20.000 de aprecieri pe Instagram, pe 10 august, atunci când a postat o imagine extrem de îndrăzneaţă. Anamaria Prodan s-a pozat în oglindă, într-o poziţie sexy, şi se putea lesne observa că nu purta lenjerie intimă. Iată că acum a repetat experienţa, dar din altă poziţie şi cu o altă recuzită, potrivit Click. De cand s-a despartit de Laura Cosoi, Andrei Maria nu a mai avut o relatie oficiala. Dar, in prezent, are o relatie cu Gina Pistol, prezentatoare Antena 1. Cei doi se vad de peste de an, dar el nu a confirmat oficial. Au mers in numeroase vacante impreuna si le sta bine asa! Recent, Smiley a facut o declaratie care a uimit pe toata lumea. Intrebat despre femeia din viata lui, Smiley a oferit o declaratie surprinzatoare. Acesta a marturisit ca Gina Pistol ar putea fi femeia ideala pentru el, potrivit Ciao. Criticată de multe ori pentru că aparent lasă impresia că nu se îngrijește suficient de mult de soțul ei, Oana Lis lasă gura lumii să vorbească și continuă să-și facă de cap. O cunoscută iubitoare de localuri și mai ales ieșiri în oraș, Oana nu poate sta foarte mult în casă, chiar dacă asta o costă, iar veniturile lor nu mai sunt deloc rotunde. Așa s-a întâmplat și în acest weekend, când soția fostului primar a ielit în club cu un grup de prieteni, în timp ce Viorel Lis a rămas zăcând în pat, potrivit Cancan.