​Caru' cu vedete: Are 43 de ani, dar arată de 20. Ce rutină de îngrijire a pielii are femeia; Regina Elisabeta a II-a n-a mai purtat pantaloni de 50 de ani. Care este motivul?; Alexia Eram și-a surprins părinții făcând dragoste

Lure Hsu face senzație pe rețelele de socializare prin modul în care arată. Are 43 de ani, dar nimeni nu îi dă mai mult de 2o. Iată ce ritual de îngrijire a pielii are femeia. Designerul de origine taiwaneză, Lure Hsu, pare a avea secretul tinereții fără bătrânețe. La 43 de ani, femeia are un ten întins și strălucitor, ca al unei adolescente. Deși genetica joacă un rol important în aspectul pielii ei, Lure spune că stilul ei de viață o ajută să se mențină mereu tânără, conform DailyMail.com, citat de Unica. Singura dată când Regina Elisabeta a II-a a purtat pantaloni într-o ieșire oficială – mai exact în turneul ei din Canada, în 1970, cu Prințul Philip – s-a petrecut în urmă cu cinci decenii. A ales atunci o pereche din mătase, creată de designerul Ian Thomas, din simplul motiv că și-a dorit modernizarea imaginii sale. Totuși n-a fost considerat un efort meritat, deoarece monarhul britanic n-a mai purtat niciodată de-atunci pantaloni în timpul evenimentelor sale oficiale, potrivit OKmagazine.



Un video delicios și amuzant face furori pe canalul de YouTube al Alexiei Eram, fiica celebrei Andreea Esca. Tânăra de aproape 18 ani a debutat cu dreptul cu vlog-ul ei, așa că și-a invitat mama la un exercițiu de sinceritate, în cadrul unei rubrici cu întrebări-fulger. Așa am aflat că Andreea Esca a făcut baie dezbrăcată, în mare sau în piscină, dar și că fiica ei a auzit-o în timp ce făcea amor cu Alexandre Eram, potrivit Click. Cantaretul si-a petrecut dimineata intr-un spital din Singapore. Sotia lui, Storm, a avut nevoie de mai multe copci la spranceana. Familia se afla in Singapore unde trupa din care face parte Keaton, Boyzone, se afla in turneu. Dupa cum a explicat pe Instagram sotia artistului, copilul a furat de pe masa o furculita. Inainte ca ea si Keaton sa reactioneze, raul era deja facut. Storm nu e singura victima. in mai, Ali, de 12 ani, fiica artistului cu Yvonne Connoly, a petrecut mai multe ore pe masa de operatie, potrivit Ciao. „Eu sunt om un sincer și asumat. Noi nu mai eram fericiți de mult. Am tot vorbit despre acest lucru în ultimele șase luni, după ce am sărbătorit Revelionul împreună. Nu eram fericiți, nu poți să mimezi fericirea, atunci când nu e cazul. Victor este un om responsabil și capabil. Victor ne va fi alături mereu. Avem un copil minunat împreună și sunt sigură că Sofia nu va simți că noi suntem despărțiți. Este mai bine așa, decât să ne vadă nefericiți. Dacă copilul meu mă vede că nu sunt fericită, este și ea nefericită. Despre dragoste nu se vorbește se trăiește”, a explicat Bianca Drăgușanu, potrivit Cancan.