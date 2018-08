Caru' cu vedete: Alertă la bordul avionului privat în care se afla artistul Post Malone. Aeronava a aterizat de urgență; La 101 ani, Kirk Douglas este cel mai longeviv străbunic din Cetatea Filmului; Aşa arată acum reginele «Cerbului de Aur»

Avionul privat în care se aflau artistul Post Malone și 15 prieteni de-ai acestuia a aterizat de urgență la scurt timp după ce a decolat de pe Aeroportul Teterboro din New Jersey, după ce două dintre roți ar fi explodat în timpul operațiunii de decolare. Aeronava, care se îndrepta spre Londra, a zburat în jur de 30 de minute înainte să aterizeze de urgență pe un aeroport din Massachusetts. Zborul a fost deviat pentru ca aeronava să consume combustibil, în cazul în care avionul s-ar fi prăbușit la aterizare.Potrivit autorităților americane, pilotul aeronavei Gulfstream IV a realizat imediat că două dintre roți au explodat în timpul decolării, așa că a zburat în spațiul aerian din preajma aeroportului timp de 30 de minute, înainte ca zborul să fie deviat spre Aeroportul Regional Westfield-Barnes din Westfield, Massachusetts, conform stirileprotv.ro Recent, unul dintre nepoții celebrului actor a postat în social media o fotografie înduioșătoare, alb negru, ce pare o predare de ștafetă între generații. La 101 ani, Kirk Douglas este cel mai longeviv străbunic din cetatea filmului. La 101 ani, vârstă la care unii nu îndrăznesc nici să viseze, Kirk Douglas e încă „verde”, iar asta a putut vedea toată lumea acum ceva vreme, când nepotul său Dylan Douglas (fiul lui Michael Douglas și al lui Catherine Zeta-Jones) a postat pe Instagram fotografii de la aniversarea bunicului său. Actorul are patru fii, cinci nepoți și recent a devenit și străbunicul micuței Lua Izzy, care acum are 8 luni. La cât de bine se ține – lucru confirmat chiar de el, care declară că e sănătos tun – nu ne îndoim că va participa și la aniversările strănepoților mulți ani de acum înainte, scrie viva.ro Festivalul “Cerbul de Aur” de la Braşov a debutat aseară. Pentru ediţia aniversară, premiantele românce au pregătit câte un scurt recital. Click! vă prezintă fotografii de acum şi de pe vremea când Corina Chiriac, Nico, Luminiţa Anghel, Monica Anghel, Silvia Dumitrescu şi Narcisa Suciu au dat lovitura la acest eveniment. Se împlinesc 50 de ani de la debutul concursului, prilej pentru TVR să pregătească o ediţie aniversară. Cele mai bune voci s-au reunit la repetiţiile din Piaţa Sfatului din Braşov, pentru show-ul de aseară. Fotografiile de grup le-au adus fostelor premiante zeci de like-uri: “Distracţii, repetiţii, ne simţim bine”, a scris Silvia Dumitrescu (58 de ani), pe Facebook. Tunsă băieţeşte şi plină de energie, Silvia pare să nu se fi schimbat aproape deloc, din 1996, când a câştigat locul 1 la Secţiunea “Videoclip”, cu piesa “Lumea mea”, scrie click.ro Fosta iubită a lui Vârciu e nedespărțită de fiica ei. La întâlnirile cu prietenele ei, la salonul de înfrumusețare ori la piscină, Anda Călin e mereu însoțită de fiica ei, Anastasia, care are numai 11 luni.Anda s-a despărțit de Liviu Vârciu, tatăl copilei sale, la scurt timp după botezul micuței. Cei doi au decis să-și crească împreună fiica, dar să o ia pe drumuri separate. Artistul a fost cel care a anunțat separarea pe contul său de socializare, fără a dezvălui însă motivele care au dus la această hotărâre, scrie libertatea.ro Andreea Esca a împlinit 46 de ani și a ales să-și întâmpine ziua de naștere într-un mod total diferit de cum te-ai aștepta cunoscându-i firea dinamică și agitată. În loc să aștepte miezul nopții în cine știe ce restaurant de lux, vedeta a preferat…cămașa de noapte.Andreea Esca a împlinit 46 de ani, ocazie cu care le-a făcut fanilor din social media o surpriză, postând un mesaj în amuzantul stil caracteristic chiar înainte de miezul nopții. Prezentatoarea de știri nu și-a întâmpinat ziua de naștere în cine știe ce restaurant fancy, ci în intimitatea casei sale, îmbrăcată în cămașă de noapte, scrie viva.ro