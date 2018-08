Caru' cu vedete: Janet Jackson îi aduce un omagiu lui Michael Jackson printr-un video inspirat din `Remember the Time; Hackerul care a postat poze nud cu Jennifer Lawrence a fost condamnat la 8 luni de închisoare; Antena 1 si PRO TV se bat pe Bianca Dragusanu! Ce negocieri aprige se poarta pentru ea

Prima seară la Cerbul de Aur a fost ca o reuniune de clasă. Nostalgicii au avut ocazia să-și retrăiască tinerețea, iar artiștii, în culise, să se reîntâlnească și să depene amintiri. În același timp, cei din generația Millennials au dat, poate, o șansă muzicii părinților lor. S-au făcut poze, s-au etalat ținute, s-a glumit și s-a tremurat de emoție și de răcoarea ce s-a lăsat peste orașul de la poalele Tâmpei.Din cabina de machiaj, Silvia Dumitrescu iese într-o fustă scurtă cu paiete argintii. Jobenul de pe capul său și ochelarii-oglindă îi întregesc ținuta. E normal la vârsta ei, a demonstrat-o la 20 de ani, la 30, la 40, și o demonstrează din nou acum, la 58 de ani, conform libertatea.ro Sezonul doi al emisiunii Exatlon a început miercuri, 29 august, și este plin de surprize. Vladimir Drăghia și-a spus părerea despre noul sezon de la Exatlon și a mărturisit că lui i s-a părut foarte intens. Câștigătorul primului sezon din Exatlon este moderatorul unei emisiuni talk-show care se bazează pe întâmplările concurenților de la Exatlo. Alături de el, Ilinca Vandici moderează emisiunea FanARENA. În ediția difuzată astăzi, Diana Belbiță și Ștefan Floroaica au fost prezenți în platoul de la Kanal D, scrie click.ro În sfârșit s-a făcut dreptate: hackerul care a postat poze nud cu Jennifer Lawrence pe internet a fost condamnat la 8 luni de închisoare! Din păcate însă, victimele sale rămân cu rușinea de a-și fi văzut viața momente din privată circulând pe internet…Rapiditatea cu care circulă acum informația în mediul online are avantaje, dar și dezavantaje, mai ales că sintagma drepturi de autor nu mai înseamnă nimic în lumea virtuală, unde odată publicată o fotografie sau o știre pierzi complet controlul. Iar când mai intră și hackerii în acțiune, te poți considera din start deposedat de toate fotografiile care îți aparțineau, scrie viva.ro De cand a fost data afara de la Kanal D, blonda este curtata de doua mari televiziuni de la noi. Antena 1 si PRO TV se bat pe Bianca Dragusanu! Cei doi magnati de pe piata tv din Romania o vor in echipa lor. In prezent, vedeta negociaza cu ambele posturi tv pentru a alege cel mai bun contract pentru ea. Informatiile au fost publicate in exclusivitate de Cancan.ro, site-ul nr 1 in Romania. Potrivit sursei citate, PRO TV ii ofera blondei un contract temporar. Este vorba de o emisiune sezoniera, dar aceasta oferta nu a incantat-o pe blonda. Trustul Intact i-a oferit o emisiune la Antena Stars, postul la care lucreaza si Gabi Cristea, scrie ciao.ro Janet Jackson îi aduce un omagiu fratelui ei, Michael Jackson, cu ocazia aniversării sale, printr-un videoclip inspirat din hit-ul `Remember the Time`. Michael Jackson ar fi împlinit pe 29 august 60 de ani.Janet a creat un videoclip inspirat din hit-ul `Remember the Time` al fratelui său, apărut în 1992. Pentru realizarea lui, artista a colaborat cu Kwaylon Rogers (BlameItOnKway), Andrew Bachelor (King Bach) și Diamond Batiste, potrivit Billboard. Janet Jackson l-a întâlnit pe Rogers anul acesta la Billboard Music Awards, el fiind cel care a sugerat această idee, scrie elle.ro