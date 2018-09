Caru' cu vedete: Probabil e cea mai "bună" soție de politician Bunăciunea șefulețului PSD a făcut plajă și fără sutien; Fiica lui Steve Jobs a spus adevarul! Tatal ei o tachina si o punea sa asiste la scene interzise minorilor. Copila avea doar 9 ani!; Declarația uimitoare a lui Paul McCartney: „M-am întâlnit față în față cu Dumnezeu”

Codrin Ștefănescu are o soție foarte “bună”, după cum se poate lesne observa. Alice Constantinică este, cu siguranță, una dintre cele mai sexy partenere de politician din țara noastră. Fostul secretar general adjunct al PSD are toate motivele să fie mândru de jumătatea sa. Aflată pe litoral, cunoscutul fotomodel a atras privirile tuturor masculilor de pe plajă grație formelor perfecte cu care a înzestrat-o natura. Alice însă are ochi doar pentru Codrin Ștefănescu, culmea, chiar dacă el nu este deloc ceea ce s-ar numi un bărbat atrăgător sau elegant în vreun fel, potrivit Cancan. Fiica lui Steve Jobs a spus adevarul despre relatia cu tatal ei celebru. Considerat un adevarat geniu al tehnologiei, barbatul pare sa fi fost o alta persoana cand ajungea acasa. De cele mai multe ori isi obliga propria fiica sa asiste la scenele indecente dintre el si sotie. Regretatul magnat Apple avea si discutii lungi despre relatiile intime cu Lisa. Aceasta a socat o lume intreaga atunci cand si-a publicat cartea de memorii. Detaliile date de ea nu par sa fi fost stiute pana acum, potrivit Ciao. Catrinel Menghia a strălucit pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția. Cea de-a 75-a ediție a Festivalului de film de la Veneția a găzduit mai multe nume celebre ale lumii mondene internaționale. Modelul de origine română a purtat o rochie impresionantă de culoare piersică cu care a întors toate privirile și toate camerele foto au fost ațintite asupra ei. În picioare a purtat o pereche de încălțări care s-au potrivit de minune cu rochia aleasă, potrivit Click.



. În timp ce Iulia Vântur s-a aflat în România, unde a prezentat celebrul festival “Cerbul de Aur”, Salman Khan a profitat din plin de timpul petrecut alături de oamenii dragi . Acesta a fost într-o vacanță superbă în Malta împreună cu mama și nepoții lui. În cea mai recentă postată de actorul de la Bollywood pe rețelele de socializare, acesta apare alături de doi dintre nepoții lui, pe care îi iubește foarte mult. De altfel, nu este pentru prima dată când actorul apare în compania acestora, potrivit Libertatea. El a mărturisit că în urma consumului de substanțe cu prietenii lui, l-a văzut pe Dumnezeu. “Am luat odată un drog, MDT… Şi l-am văzut pe Dumnezeu, era un lucru uimitor de înalt şi m-am simţit umil. Era uriaş. Un zid masiv, al cărui vârf nu puteam să îl văd, iar eu mă aflam la baza lui. Oricine ar putea să spună că era doar efectul drogului, o halucinaţie, dar… am simţit că am văzut un lucru care era mai presus decât noi, oamenii”, a declarat artistul, potrivit Digi24.