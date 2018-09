Cu toate ca mai are doar o luna pana va aduce pe lume primul ei copil, Pippa Middleton isi afiseaza burtica de gravida fara nicio problema. Aflata pe o plaja din Toscana, unde este in vacanta alaturi de sotul ei, James Mattews, Pippa a ales sa poarte un costum de baie rosu, din doua piese, care i-a lasat burtica de gravida la vedere. Cei doi soti au fost fotografiati saptamana trecuta pe coasta italiana in timp ce se bucurau de vremea superba. Acestia s-au relaxat pe sezlong, au inotat si au citit presa, scrie ciao.ro Prin ce chinuri a trecut Ozana Barabancea. Vedeta a suferit în ultima perioadă 3 operaţii. A slăbit aproximativ 40 de kilograme, dar seria transformărilor nu se opreşte aici. Pentru a ajunge la silueta de acum, vedeta a trecut prin multe suferinţe, chiar nu a putut merge!În vara anului 2017, Ozana Barabancea, după nenumărate cercetări, a decis că este momentul să urce pe masa de operaţie pentru a-şi micşora stomacul. Intervenţia a fost efectuată cu succes, la câteva luni după a ajuns şi în sala de fitness, având un program bine stabilit, dar şi o dietă echilibrată, conform viva.ro Actorii americani Brad Pitt şi Jennifer Aniston, care au fost căsătoriţi timp de cinci ani, au petrecut câteva zile de vacanţă în Europa în vila din Italia a prietenului lor George Clooney, suscitând zvonuri privind o posibilă împăcare a lor, relatează ediţia online a ziarului spaniol ABC, potrivit Agerpres. Brad Pitt a trecut prin momente dificile, după divorţul său de Angelina Jolie. Lupta pentru custodia copiilor şi costul acestei separări au pus o mare presiune asupra actorului. Vara aceasta, Brad Pitt a decis să se relaxeze şi să plece în Europa pentru a se bucura de câteva zile de linişte în vila de malul lacului Como a bunul său prieten, George Clooney, scrie libertatea.ro Fosta vedetă Pro TV Iulia Vântur (38 de ani) a vorbit, într-un interviu pentru OK Magazine, despre cariera muzicală pe care şi-a construit-o în India, unde locuieşte de câţiva ani, dar şi despre relaţia cu starul de la Bollywood Salman Khan (52 de ani).ulia Vântur, care s-a întors în România pentru a prezenta festivalul Cerbul de Aur 2018, ce a avut loc în Braşov, a vorbit într-un interviu acordat Danei Săvuică pentru emisiunea online „E OK să fii vedetă?“ despre plecarea în India şi cum a reuşit să ajungă celebră ajutată de actorul Salman Khan, cu care vedeta are o relaţie de mai mulţi ani, conform adevarul.ro Cei șase membri ai familiei Beckham sunt protagoniștii copertei numărului de octombrie al revistei Vogue, iar cu această ocazie Victoria Beckham a vorbit, în sfârșit, despre despărțirea de David!Victoria și David sunt căsătoriți de 19 ani, iar mariajul lor a rezistat, cu bune și cu rele, în pofida răuvoitorilor, care i-au despărțit până acum de sute de ori. Zvonurile despre despărțirea celebrului cuplu au ținut primele pagini ale publicațiilor din lumea întreagă de nenumărate ori, timp de aproape 20 de ani, timp în care cei doi soți au construit împreună un imperiu financiar, dar și o familie frumoasă, Victoria dăruindu-i soțului ei patru copii, scrie viva.ro