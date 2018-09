​​Caru’ cu vedete: Bolile secrete ale starurilor; Actriţa XXX Mia Khalifa rupe tăcerea! Cel mai dezgustător lucru care i s-a întâmplat până acum; Nicki Minaj și Cardi B s-au luat la bătaie la Săptămâna Modei 

Cel mai cunoscut caz de vedetă grav bolnavă este cel al Selenei Gomez, care a fost la un pas de moarte la vârsta de numai 25 de ani. Cântăreaţa şi actriţa Selena Gomez, astăzi în vârstă de 26 de ani, era cât pe ce să fie ucisă, anul trecut, de o boală extrem de gravă, lupus eritematos sistemic (LES). Ea a fost diagnosticată cu această boală autoimună în 2015. Din cauza teribilei maladii, vedeta a suferit cumplit de depresie, scrie Click. Mia Khalifa a făcut carieră în filmele pentru adulţi, dar asta nu a împiedicat-o să devină o voce în spaţiul media, unde nu ezită să comenteze subiecte fierbinţi ale zilei. "Zilnic sunt hărţuită în fel şi chip. Şi nu mă refer la hărţuire sexuală, ci la o hărţuire psihică, emoţională. Aceasta îmbracă diferite forme, de la simpla obrăznicie, la agresiunea pură, care-ţi face pielea de găină. Să vă dau un exemplu: sunt tânără, sunt femeie şi se întâmplă să mai ies în cluburi cu prietenii, niciodată singură! Puteţi să vă faceţi o idee despre ce se poate întâmpla într-un loc întunecat, gălăgios, plin de oameni beţi!", a spus Mia Khalifa, potrivit Realitatea. Ce a făcut Tristan Tate după ce Bianca i-a spus adio? Ei bine, s-a apucat de cuceriri. Și a întâlnit, din prima, femeia care să o înlocuiască pe fosta vedetă de la Kanal D. Englezul este surprins într-un club celebru, alături de o frumoasă brunetă. Iar o prietenă a celor doi i-a imortalizat și a postat pe Instagram. În fotografie se poate vedea o inimioară, dar și semnul victoriei, pe care Tristan Tate îl face cu degetele. Bianca Drăgușanu nu a dat nici un semn că ar fi, cumva, geloasă, scrie Cancan. Scandal uriaş la Săptămâna Modei de la New York! Celebrele cântăreţe de rap Nicki Minaj şi Cardi B s-au luat la bătaie la o petrecere organizată de revista “Harper’s Bazaar” cu prilejul acestui eveniment. Bătaia lor în public a făcut rapid valuri în întreaga lume. Rivalitatea în muzică a celor două dive e binecunoscută. De aceea, angajaţii de la ordine le-au urmărit tot timpul. Ei au încercat să le despartă când a izbucnit scandalul, după ce Minaj a călcat-o intenţionat pe rochie pe Cardi B şi i-a rupt-o. De la acest afront au început să iasă scântei, potrivit Click. Vedeta muzicii pop-rock, în vârstă de 33 de ani, al cărei nume era acum ceva timp pe buzele tuturor adolescenților, susține că a „acceptat moartea” după ce a fost diagnosticată boala Lyme, care i-a făcut corpul „să nu mai funcționeze” normal. Ea a fost diagnosticată cu această boală în urmă cu 3 ani. Pe deasupra, ea a iniţiat şi o campanie şi care are ca scop informarea asupra acestei maladii. ”Cinci ani au trecut de când am lansat ultimul meu album. Am petrecut ultimii ani acasă, luptându-mă cu boala Lyme. Aceia au fost cei mai grei ani din viața mea, în timp ce duceam o bătălie fizică și psihică.”, a spus ea, potrivit Verdict