​Caru' cu vedete: Oana Pellea revine după zece ani într-un serial; Prima imagine cu Antonia după ce s-a spus că ar fi din nou însărcinată; Kendall Jenner, cu sfârcurile la vedere în Paris! S-a văzut tot prin rochia transparentă

Oana Pellea (56 de ani) va juca din 13 septembrie, de la 20.30, în serialul de comedie “Triplu sec”, de la Pro TV, unde o va interpreta pe diriginta unei clase care aduce la reuniune o cutie de carton, “Cutia cu Visuri”. Aceasta conține bilețelele pe care fiecare elev și-a scris la finalul clasei a 12-a visul, aspirațiile, ce vrea să facă în viață, în carieră. Cu detașare, cu umor, uneori cu un pic de cruzime, diriginta împarte foștii ei elevi în două categorii: vis împlinit și vis ratat, potrivit Click. Alex Velea a publicat prima imagine cu Antonia după ce s-a speculat că ar fi gravidă din nou. Artistul a postat imaginea joi (6 septembrie). În fotografie, superba brunetă apare alături de partenerul ei de viață și de cei doi copii ai lor, Akim și Dominic. „Comorile mele”, a scris Alex Velea în dreptul fotografiei. În fotografie, Antonia este îmbrăcată într-o rochiță lejeră, maro cu buline, potrivit Cancan. Alina Eremia are un stil de viață destul de solicitant, însă tabieturile sale alimentare sunt sfinte și nu se abate de la acestea: „Micul meu dejun este destul de sărăcăcios și încerc să îl iau la o oră târzie, ca să pot scăpa de senzația de foame pe parcursul zilei. În principiu mănânc iaurt grecesc cât mai slab în grăsimi, cu fulgi, fără zahăr, sau nuci, ori omletă din albușuri de ou cu niște legume alături. Am eliminat complet zahărul din alimentația mea și încerc să mănânc cât mai multe proteine și grăsime precum: pui sau vită la grătar, legume la grătar. Carbohidrații îi consum doar în anumite zile și mănânc de exemplu orez fiert și atât fără nimic altceva, iar în ceea ce privește pastele, nu mănânc mai mult de 100 de grame”, a declarat Alina Eremia, potrivit Unica. Modelul a participat recent la o petrecere organizată la Opera Garnier din Paris. De cum a păşit în încăpere, fotografii s-au înghesuit s-o pozeze, iar invitaţii au înghiţit în sec. Motivul? Kendall şi-a făcut apariţia într-o rochie din tul negru brodat, prin care i s-au văzut chiloţii, dar şi sânii.Bruneta n-a purtat sutien, iar aplicaţiile de pe rochie nu i-au acoperit sânii, aşa că aceasta a defilat la eveniment cu sfârcurile la vedere. Rochia avea un decolteu până la buric, şi pe lângă sânii invitaţii i-au admirat şi picioarele dar şi fundul sexy. Petrecerea a fost organizată de Longchamp, un brand celebru de haine din Franţa, potrivit Click. Valentina Pelinel, 37 de ani, este însărcinată cu gemeni, potrivit unor surse Libertatea din interiorul spitalului privat la care aceasta își monitorizează sarcina. Se pare că Valentina este însărcinată cu fetițe.Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, Milan, care a venit pe lume în anul 2016. Acesta este cel de-al treilea mariaj al lui Cristi Borcea. Cristi Borcea a avut un mariaj cu Mihaela Borcea, cu care are trei copii: Patrick și gemenii Mihai Angelo și Antonia Melissa. După divorțul de Mihaela Borcea, omul de afaceri s-a însurat cu Alina Vidican, cu care are doi copii: Alexandru și Gloria.