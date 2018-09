Caru' cu vedete: Primele imagini realizate în România cu solistul Carla’s Dreams fără mască cu noua iubită!; Poze nud cu Miley Cyrus, Kristen Stewart și altele au fost furate și publicate de hackeri; Cum a trecut Nicoleta Nucă pe lângă moarte!

Andra Mirona Axentoi a dat, pur și simplu, lovitura după ce s-a combinat cu Andrei Țăruș, solistul de la Carla’s Dreams, care a divorțat în urmă cu zece luni, după șapte ani de căsnicie cu Nelea Motricala, o afaceristă de succes din Republica Moldova. Andra a reușit să-l prindă definitiv în mrejele iubirii pe celebrul artist, iar acum cei doi au o relație perfectă, ca-n filme. Andra Mirona Axentoi se poate considera una dintre cele mai norocoase femei. Și nu doar pentru că a fost înzestrată de mama natură cu o frumusețe ieșită din comun, ci și pentru că a reușit ”să pună mâna” pe cel mai râvnit bărbat din România, potrivit Cancan. Conform celor de la The Daily Beast, un grup de hackeri a reușit să acceseze conturile de iCloud ale unor vedete, unde au descoperi câteva zeci de fotografii nud. Nu a durat mult până când imaginile au ajuns online pe mai multe site-uri cu conținut erotic. Printre victime se numără Lindsey Vonn, o sportivă care a avut o relație cu Tiger Woods, Miley Cyrus și Kristen Stewart. Avocații vedetelor fac eforturi pentru a scoate pozele de pe internet. Din păcate, ce a ajunge online nu mai dispare niciodată, iar fotografiile cu pricina au fost deja postate pe foarte multe site-uri, potrivit Playtech. Nicoleta a povestit despre o situaţie în care se afla împreună cu o prietenă şi au avut parte de un accident, o întâmplare neplăcută din care a scăpat cu viaţă. “Mi s-a întâmplat să supravieţuiesc chiar iarna asta după un accident suferit în zona Braşovului. Deşi merg cu echipa mea, de data aceea eram cu o prietenă. Maşina noastră a făcut pană destul de urâtă, pană dublă, era iarna. Am rămas blocate pe marginea drumului. Am avut ghinionul să nimerim într-o curbă foarte strâmtă, să vină un şofer care pe contrasens şi a făcut curbă foarte largă crezând că e unicul şofer de pe drumul ăla", a povestit interpreta, potrivit Click. Invitată la o emisiune de televiziune, Anda Adam a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre ea. Vedeta a mărturisit că nu-i place să poarte chiloți și că folosește lenjeria intimă doar atunci când are neapărat nevoie. „E foarte bine să mergi fără chiloți, urăsc chiloții, sunt cei mai mari dușmani ai mei, pentru că îți intră în toate cele. Port atunci când e absolut necesar, când am ceva transparent sau ceva care poate fi luat de vânt', a declarat Anda Adam, scrie Libertatea. Anna Lesko a pozat aproape goală și arată demențial fără lenjerie. Anna Lesko este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi și deși în materie de muzică nu a mai dat lovitură de câțiva ani buni, totuși continuă să-și țină fanii pe jar. Pentru că totuși are aproape 40 de ani și nu prea da bine să pozezi sexy și goală pe Instagram, artista a apelat la un mic truc pentru a justifică într-un fel apariția pozelor pe contul ei de socializare. Ea a vrut să le arate fanelor ei beneficiile pe care le are asupra pielii utilizarea uleiului de masaj cu aromă de lămâie, potrivit Ciao.