Telenovela vieţii lor bate orice serial sud-american. După ce Brigitte Năstase (42 de ani) şi-a retras cererea de divorţ, fiind în continuare doamna Năstase, bruneta şi-a recunoscut şi idila cu tinerelul ei asociat. Între timp, Ilie şi noua lui iubită, Ioana, huzuresc de bine, iar recent Nasty s-a întrecut în gesturi romantice de ziua de naştere a partenerei sale. Brigitte Sfăt şi celebrul tenismen, Ilie Năstase (72) joacă în filmul “Adio, dar rămân cu tine!”, însă în acelaşi timp îşi văd de idilele lor cu noi partneri, conform click.ro Dupa un divort care a afectat-o profund, vedeta tv si actrita si-a gasit din nou jumatatea. Diana Dumitrescu s-a casatorit in secret! Vedeta a publicat o imagine cu ea in rochie de mireasa pe contul ei de Instagram. A ales o tinuta mult mai simpla decat cea pe care a avut-o la nunta cu Ducu Ion. Diana Dumitrescu a devenit sotia lui Alin Boroi. Imaginea de la fericitul eveniment a fost publicata chiar de mireasa, pe Instagam. Diana Dumitrescu a ales ca evenimentul sa aiba loc in natura. A fost o nunta traditional romaneasca, scrie ciao.ro Nu mai era nicio urmă de îndoială că dragostea dintre cântăreț și fiica actorului Stephen Baldwin este nu doar fulgerătoare, ci și foarte pasională. Deși mulți s-au așteptat ca focul să se stingă repede, iată că lucrurile au avansat, iar Justin Bieber și Hailey Baldwin s-au căsătorit în secret. Căsătoria civilă, pentru că, deocamdată, doar despre asta este vorba, ar fi avut loc, potrivit presei internaționale, încă de joi, când cei doi îndragostiţi au fost surprinşi de paparazzi ieșind dintr-un oficiu de stare civilă din New York, scrie viva.ro Faimosul model Kate Moss a spus în anii '90 că "Nimic nu are un gust atât de bun pe cât de bine se simte să fii slabă", însă se pare că a venit timpul să revină asupra acestor cuvinte. Dacă ești pasionată de modă este imposibil să nu o cunoști pe Kate Moss. Supermodelul care a apărut în campaniile celor mai mari case de modă a pozat pentru 65 de coperți Vogue, devenind una dintre cele mai fotografiate femei din lume.Totodată, ea este și poate și cel mai citat model. De fapt, o frază a acesteia a fost probabil un motto al celor care și-au dorit să devină modele și să fie slabe, ea reușind, fără să vrea, să încurajeze astfel și tulburările de alimentație, scrie elle.ro Kirk Dougkas (101 ani) şi soţia acestuia, actriţa Anna Buydens (99 de ani) sunt de nedespărţit de mai bine de 64 de ani. În ciuda faptului că relaţia lor a trecut prin perioade bune şi mai puţin bune, cei doi actori cu siguranţă au găsit secretul unei căsnicii împlinite. Poate că micile plimbări în aer liber sau discuţiile mărunte contibuie la menţinerea legăturii, căci zilele trecute cei doi au fost surprinşi plimbându-se pe străzile din imensul Beverly Hills, scrie click.ro