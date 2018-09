Regizorul Todd Phillips a postat, duminică, pe Instagram, prima fotografie cu actorul Joaquin Phoenix în rolul Jokerului. Phillips a postat o imagine cu Phoenix, care se uită fix la cameră, fără să zâmbească şi fără machiaj. În imagine, actorul de 43 de ani are părul lung până la guler şi neîngrijit, purtând o cămaşă şi o jachetă. Warner Bros va lansa filmul „Joker” în 4 octombrie 2019. Jokerul a fost anterior dată portretizat de Jared Leto în filmul cu supereroi „Suicide Squad”, dar și de Jack Nicholson şi Heath Ledger, conform stirileprotv.ro Una dintre cele mai iubite actrite din serialul „Neveste disperate” a declarat, printr-o postare pe contul ei de Instagram, ca sufera de cancer si lupta intens cu aceasta boala. Roscata din „Neveste disperate”, care a interpretat rolul lui Bree Van de Kamp, a tinut totul secret pana ieri, cand a decis sa impartaseasca vestea cu fanii ei. Astfel, in descrierea pozei, Marcia spune: „Fericita si recunoscatoare ca sunt in viata, dar sunt trista ca mi-am pierdut parul”. In poza o putem vedea pe actrita cu parul extrem de scurt, scrie ciao.ro Anca Serea și Adi Sînă se bucură de o familie numeroasă. Cei cinci copii pe care îi au le fac zilele mai frumoase, dar, în același timp, îi obligă și să aibă mai multe responsabilități. Una dintre cele mai importante este educația lor. Așa cum toți părinții își doresc să le ofere tot ce-i mai bun copiilor, și cele două vedete cunt foarte atente când vine vorba de pregătirea micuților. Tocmai de aceea, nu s-au uitat la bani când a venit momentul să le aleagă instituțiile de învățământ, căci au optat pentru școli și grădințe private, care au tarife deloc de neglijat, conform click.ro Deși formează un cuplu discret, Eva Mendes a făcut o serie de declarații emoționante despre relația cu Ryan Gosling și despre cele două fiice ale lor!Eva Mendes este extrem de discretă în ceea ce privește viața ei personală, însă atunci când vine vorba despre cele doua fiice, fața i se umple de fericire și nu se poate abține să nu împărtășească cu fanii săi o parte din momentele intime petrecute în familia sa. Într-un interviu acordat celor de la E! News, actrița vorbește despre familie, carieră și dacă reușește să găsească un echilibru între cele două, scrie elle.ro Gina Pistol nu va mai putea fi văzută la ”Asia Express”. Frumoasa blondă a fost înlocuită de conducerea trustului Antena 1 cu un cuplu de prezentatori foarte haioși. Gina Pistol tocmai a primit o veste foarte proastă pentru cariera sa. Prezentatoarea TV a fost înlocuită în emisiunea ”Asia Express” cu Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, relatează capital.ro. Motivul pentru care a fost luată această decizie nu a fost făcut public, așa că speculațiile au început să curgă. În timp ce unii cred că este vorba despre audiență, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu făcând raiting mai bun, alții cred că relația cu Smiley i-ar fi dăunat carierei, cei doi făcând parte din trusturi concurente, conform unica.ro