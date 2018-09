Caru' cu vedete: Dan Bittman, detalii despre povestea de dragoste cu Mihaela Rădulescu. „Cum e ea, așa…”; Andreea Berecleanu explică de ce şi-a retras copiii de la şcolile de stat: „Răbdarea mea ajunsese la limită“; Ce salariu avea Nicolae Ceușescu. Dictatorul lua mai puțin decât directorul general din Valea Jiului

Solistul trupei Holograf a făcut câteva mărturisiri despre idila lor pentru adevarul, citat de Libertatea . „Cu Mihaela a fost o nebunie. Cum e ea, aşa, energică, chiar a fost o „coup de foudre (fr. dragoste la prima vedere). Vreme, viaţă, tinereţe, na, sunt ani de atunci”, a spus artistul. Întrebat dacă a scris versuri gândindu-se la iubitele sale sau dacă le-a dedicat melodii, Dan Bittman a precizat: „Mihaelei, nu. Au fost alte persoane, dar nu pot să intru în amănunte.Andreea Berecleanu are doi copii, Petru (13 ani) şi Eva (17 ani), din căsnicia cu jurnalistul Andrei Zaharescu. Într-un interviu acordat Cristinei Stănciulescu, prezentatoarea Observatorului de la Antena 1 a explicat că a hotărât să-şi retragă copiii de la şcolile de stat pentru că răbdarea îi ajunsese la limită. „Sistemul de învăţământ românesc te îndeamnă către acest pas. Eu am renunţat la programa românească pe când Eva era în clasa a VII-a şi Petru era în clasa a II-a. A fost o decizie bine cântărită chiar dacă a părut spontană. Răbdarea mea ajunsese la limită. Dădusem prea multe şanse şi nu mai eram dispusă la niciun fel de risc fiind vorba de viitorul copiilor“, a declarat Andreea Berecleanu, potrivit Adevarul. Jennifer Lopez îşi surprinde din nou fanii de pe Instagram: a postat două fotografii în care apare în costum de baie şi pare mai sexy ca niciodată. Imediat după aceste poze, Alex Rodriguez, iubitul artistei, a postat pe contul lui un filmuleţ în care J. Lo dansează fără sutien, cu sânii acoperiţi doar de un tricou alb.Filmuleţul postat de Alex Rodriguez a fost făcut înaintea unui concert de-al artistei, iubitul lui Jennifer Lopez afirmând că acesta este ritualul pe care ea îl urmează înainte de a urca pe scenă, potrivit OK Magazin. Justin Bieber și Hailey Baldwin s-au căsătorit civil, în urmă cu câteva zile, la o judecătorie din New York. Vestea a fost confirmată de unchiul modelului, actorul Alec Baldwin. După ce au fost văzuți în urmă cu câteva zile la o judecătorie din new York, unde și-au obținut licența pentru căsătorie, au apărut zvonuri că cei doi s-au și căsătorit civil, urmând ca ceremonia religioasă să aibă loc peste câteva săptămâni, potrivit Unica. Deși pare greu de crezut, Nicolae Ceușescu nu avea, nici pe departe, cel mai mare salariu din România cât timp a fost președinte.„15.000 de lei era salariul lunar al preşedintelui României prin 1984. Primul-ministru avea cu o mie de lei mai puţin decât el, viceprim-ministrul cu două mii de lei mai puţin, iar noi, miniştrii, aveam mai puţin. La ora aceea, cursul neoficial al dolarului american era de aproape 30 de lei. Dacă am face un calcul aproximativ, am putea zice că salariul lui Nicolae Ceauşescu a fost de aproape 500 de dolari SUA pe lună”, a explicat Petre Gigea, potrivit Libertatea.