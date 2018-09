Caru' cu vedete: Câți bani a primit Dan Bittman pentru a cânta la ”Zilele sectorului 5”; Actrița de filme pentru adulți, Stormy Daniels, dezvăluiri rușinoase despre Donald Trump. Ce spune despre aventura cu președintele Americii; Iulia Albu, reacție după ce Andra a apăsat butonul roșu de la “Vocea României” cu fundul. “I-aș sugera să…”

Conform unei investigații exclusive publicată de Libertatea , Dan Bittman a primit 11.000 de euro plus TVA pentru a prezenta evenimentul. Încă 11.000 de euro plus TVA au mers către trupa Holograf. Pe scenă a mai urcat ansamblul de la Clejani care, în mod normal, solicită 5.500 de euro pentru un spectacol de 45 de minute. De data aceasta, însă, ansamblul a primit nu mai puțin de 20.000 de euro. Animatorii unui show de copii, care a durat patru ore, au primit 30.000 de lei.Actrița asigură că a avut o relaţie sexuală cu Trump în 2006, la câteva luni după naşterea ultimului copil al magnatului new-yorkez, Barron, şi pe vremea când Trump era deja căsătorit cu Melania. “Aceasta a fost probabil relaţia sexuală cea mai puţin impresionantă pe care am avut-o vreodată, însă el nu este desigur de această părere”, scrie Stormy Daniels, pe numele său adevărat Stephanie Clifford, în cartea sa ce va apărea la începutul lui octombrie, “Full Disclosure”, potrivit Cancan. Deși este căsătorit de 47 de ani și are o căsnicie solidă, Nicolae Botgros pare să trăiască o relație paralelă cu o solistă mai tânără cu 27 de ani decât el. Mai mult, colegii de breaslă ai artistului spun că Anișoara Dabija a născut în aprilie o fetiță, pe care celebrul dirijor din Republica Moldova a recunoscut-o. În ciuda acestei situații, Nicolae Botgros își vede liniștit de familie și chiar și-a răsfățat soția în câteva vacanțe în străinătate, iar fotografiile arată doi oameni zâmbitori. E posibil ca doamna Botgros să cunoască această situație și, posibil, să își fi iertat soțul iubitor. Oficial, artistul nu comentează această poveste, potrivit Click. Iulia Albu nu prea are cuvinte de apreciere pentru nimeni, iar criticile ei în materie de fashion sunt binecunoscute! E greu să scoți un cuvânt de laudă de la fosta soție a lui Mihai Albu, iar Andra și Anamaria Prodan i-au căzut “victime”, în această săptămână, celebrului fashion designer. “Andra a apăsat butonul roșu de la Vocea României cu bombeul. Nu mă deranjează absolut deloc acest lucru, ba mai mult, momentul a fost extrem de gustat de absolut toți telespectatorii care au urmărit respectiva ediție. Aș putea totuși să-i sugerez Andrei să nu mai poarte ținute atât de casual și să mizeze pe ceva extravagant, fără să exagereze firește”, a scris Iulia Albu pe blogul personal, potrivit Cancan. La scurt timp de la moartea fostului ei iubit, reprezentanții Arianei au făcut o declarație potrivit căreia actrița va sta o perioadă departe de lumina reflectoarelor pentru a se „vindeca”. Cântăreața a admis public că suferă de anxietate și de sindromul de stres post-traumatic în urma atacului de la concertul ei din mai 2017 în Manchester. Recent, artista a trecut printr-o altă tragedie, pierderea fostului ei iubit. Ariana s-a plimbat cu prietenii ei prin New York. Artista a purtat un pulover oversized, pantaloni confortabili și a avut părul prins într-un coc dublu, potrivit Verdict.