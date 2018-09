În luna mai a căzut în casa lui din Mouriès, Bouches-du-Rhône, şi a văzut moartea cu ochii! Charles Aznavour s-a refăcut în urma accidentului. La 94 de ani, a revenit pe scenă şi porneşte în turneu mondial. În urmă cu cinci luni, a fost dus de urgenţă la spital. S-a constatat atunci că legendarul cântăreţ Charles Aznavour a suferit o fractură de braţ. În ciuda vârstei îna­­intate, osul care i se fisurase s-a sudat şi se simte bine. Are o stare de sănătate mulţumitoare şi a revenit deja pe scenă la 16 septembrie, scrie click.ro Dorian Popa va fi coprezentator într-o emisiune de la Antena 1. După ce artistul s-a accidentat în cadrul show-ului ”Ultimul Trib” și s-a întors acasă, iată că a primit o ofertă de nerefuzat. Dorian Popa va putea fi văzut începând de astăzi în platoul emisiunii „Xtra Night Show”, în calitate de coprezentator alături de Dan Capatos, dar și de actorul și comediantul Cătălin Bordea și DJ-ul de talie internațională Vika Jigulina: “De luni, „Xtra Night Show intră în casele dumneavoastră în formula de bază, gândită în momentul în care Silviu și Anisia au ales alte proiecte personale, conform unica.ro Cardi B și Offset aniversează un an de când s-au căsătorit. Rapperița, care a câștigat popularitate în ultimul an cât, probabil, alții într-o viață, a postat joi o poză în premieră de la nunta ei secretă cu starul truperi Migos, Offset. „TBT…September 20th” a scris artista la descriere, ca să marcheze exact un an de când și-au spus DA. Cardi a purtat un costum sport alb, aparent, iar Offset unul negru, scrie elle.ro Simona Halep a impresionat cu ținuta pe care a purtat-o la petrecerea jucătorilor de la Wuhan, iar chinezoaicele au luat deja cu asalt site-urile de îmbrăcăminte online pentru a-și comanda rochia purtată de numărul 1 mondial.Rochia de mătase, creație Alexander McQueen, neagră cu inimioare roșii și mesaje scrise pe ea, costă 1.585 de euro. Pe site-ul oficial al casei de modă, rochia este epuizată, dar magazinele care o mai au pe stoc au pus-o la reducere, prețul devenind astfel 1.268 de euro, și au promovat-o intens pe rețelele de socializare, amintind că este cea purtată de Simona Halep, scrie libertatea.ro Zelda Williams, fiica lui Robin Williams, vorbește despre cel mai bun sfat primit de la tatăl său, sfat după care se ghidează în viață. Fiica lui Robin Williams are 29 de ani, este actriță și a vorbit despre noul ei film „Shrimp' și despre sfatul primit de la tatăl său, sfat după care se ghidează în viață. „Pentru un actor este foarte diferit față de restul, dar trebuie să fii mereu bun și să muncești din greu. Eu cred că acest concept de ego este preluat de prea multe persoane din industria noastră, unde ei cred că ceea ce prezintă trebuie să le aparțină doar lor', a spus Zelda Williams, conform elle.ro