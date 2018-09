​Caru' cu vedete: Kim Kardashian, din nou goală! Fotografia a strâns 1 milion de like-uri în câteva ore; Ce mare crai a fost Nicu Ceaușescu! Cine au fost femeile celebre din viața lui; Veste-șoc pentru Familia Regală! Boala de care suferă Charles este mult mai gravă decât s-a crezut

Pe lângă reclama pe care o face pentru produsele ei, dar şi fotografiile postate cu familia ei, vedeta le arată celor care o urmăresc şi fotografii sexy cu ea. Recent, Kim Kardashian a postat pe Instagram o fotografie de colecţie, realizată în urmă cu 11 ani. Imaginea a fost făcută în anul 2007, atunci când familia ei a început să filmeze show-ul TV „Keeping Up With The Kardashians“. La doar 10 ore după ce a postat-o, imaginea a strâns 1,1 milioane de like-uri şi aproape 5.000 de comentarii, potrivit Click. De mai bine de trei luni, Bianca Drăgușanu și Victor Slav nu mai formează oficial un cuplu. Cei doi au împreună o fetiță absolut minunată, Sofia, de care au foarte mare grijă. După ce în presă au apărut informații că Victor Slav ar avea o nouă relație, Bianca Drăgușanu a reacționat imediat. ”Le doresc să fie fericiți, să se iubească mult și să fie sănătoși. Fiecare dintre noi are dreptul la fericire și iubire. Mai mult nu doresc să comentez”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit Viva. Andreea Marin, în vârstă de 43 de ani, se va supune unei operații destul de complicate peste o lună, iar dezvăluirile le-a făcut chiar aceasta: „Astfel de vești sunt puțin exagerate. Nu e nimic grav, astăzi am făcut RMN-ul, a fost bine. Nu e o formațiune care să mă ducă cu gândul către probleme. Am o cocoașă care nu e bine să fie în zona cervicală. Peste o lună voi face operația, totul va fi bine, e o problemă temporară. Mai greu mi-a fostă să stau în aparatul de RMN astăzi, să fiu sinceră. Oamenii m-au liniștit pentru că nu mai puteam respira", a spus ea, potrivit Unica. Conform unor surse, prințul Charles ar suferi chiar de boala Alzheimer. Această boală îl face incompatibil cu sarcinile specifice unui monarh. Încă nu este nimic oficial, din acest punct de vedere, însă prințul – în vârstă de 69 de ani – trece prin momente când are pierderi de memorie și nu se mai poate orienta bine în spațiu. Morning News USA și Globe Magazine scriu, la rândul lor, că soția sa, Camilla, s-ar fi plâns apropiaților. Ea spune că prințul Charles își pierde, încetul cu încetul, memoria și repetă la nesfârșit aceleași povești și întrebări, consemnează și site-ul Pro Tv, scrie Cancan. Viața amoroasă a lui Nicu Ceaușescu a fost strict controlată de mama sa, Elena Ceaușescu. Despre Nicu Ceaușescu s-a spus că a avut numeroase amante, însă opinia publică din vremea comunistă a aflat doar numele iubitelor celebre. Una din femeile pe care Nicu le-a iubit a fost Donca Mizil, fiica ideologului partidului comunist, Paul Niculescu-Mizil, sora lui Serghei Mizil.La mare, Nicu Ceaușeascu a cunoscut-o pe Janina Matei, una dintre cele mai frumoase cântărețe ale anilor 1980. În jurul relației dintre Nadia Comăneci și Nicu Ceaușescu s-au țesut multe legende, atât în presa din țară, cât și în ziarele din străinătate, potrivit Click.