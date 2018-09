​Caru' cu vedete:​ Fiul vitreg al Gabrielei Firea, mesaj dur împotriva referendumului: „Nimeni nu ar trebui să fie umilit la el acasă şi exact asta se întâmplă“Brigitte: «Ilie m-a rugat să îl iert şi să-i dau divorţul»Angelina Jolie, greu de recunoscut pe platourile de filmare din Hollywood

Răzvan Firea, fiul vitreg al primarului general al Capitalei, s-a alăturat campaniei care îndeamnă la boicotul referendumului pentru familia tradiţională. Tânărul în vârstă de 28 de ani a subliniat că statul are responsabilitatea de a oferi drepturi şi şanse egale cetăţenilor.Răzvan Firea, fiul primului soţ al Gabrielei Firea, susţine campanie „Iubirea nu se votează“ în care sunt implicate mai multe persoane publice şi care are ca scop boicotul referendumului pentru redefinirea familiei în Constituţiei, care va avea loc pe 6 şi 7 octombrie, scrie adevarul.ro Deşi luna trecută a spus că îşi retrage cererea de divorţ înaintată chiar de către ea la Judecătoria Sectorului 1, iată că Brigitte s-a înmuiat după ce Ilie a implorat-o să-l lase să fie fericit cu noua iubită. De ieri, ea şi fostul mare tenisman sunt liberi ca păsările cerului pentru că şi-au spus “adio” definitiv. Au pus punct unei căsnicii de 8 ani în doar 10 minute. Îmbrăcaţi elegant şi cu zâmbetul în colţul gurii. Aşa şi-au făcut apariţia ieri, la primele ore ale dimineţii, pe treptele judecătoriei, Brigitte (41 de ani) şi Ilie Năstase (72 de ani). Au fost sobri şi reci unul cu celălalt, pentru că aveau să încheie o căsnicie care a durat opt ani, plină de conflicte, jigniri, palme şi tulburată de infidelităţi de ambele părţi, conform click.ro Angelina Jolie a fost fotografiată pe platourile de filmare ale peliculei „Come Away” purtând o perucă blondă și arătând foarte diferit față de modul în care am avut de atâtea ori ocazia să o vedem atât în filme, cât și la evenimentele red carpet.Angelina Jolie interpretează unul dintre rolurile principale din filmul fantasy „Come Away”, iar personajul ei, Rose, are părul blond și ondulat, motiv pentru care actrița poartă o perucă. Cum acțiunea filmului are loc la începutul anilor 1900, Jolie poartă și o ținută ce amintește de acele vremuri, scrie elle.ro Andreea Bălan (33 de ani) şi-a exprimat opinia cu privire la referendumul familiei tradiţionale, poziţionându-se împotriva acestuia. Cântăreaţa s-a alăturat astfel unei campanii online „iubirea nu se votează“, care îndeamnă la boicotCântăreaţa Andreea Bălan, care este o susţinătoare declarată a comunităţii LGBT, şi-a exprimat, la rândul ei, opinia cu privire la referendumul de schimbare a Constituţiei pe tema familiei tradiţionale. Astfel, artista s-a poziţionat împotriva referendumului ce va avea loc în zilele de 6 şi 7 octombrie şi îndeamnă, printr-un mesaj video, la boicotarea acestuia prin neprezentare la vot, conform adevarul.ro Cântăreaţa Britney Spears a acceptat cererea fostului soţ de a-i da o pensie alimentară mai mare. A pierdut din nou lupta cu acesta. Cântăreaţa Britney Spears (36 de ani) a pierdut din nou lupta cu fostul ei soţ, Kevin Federline (40 de ani). Ea a acceptat să plătească o pensie alimentară lunară de 30.000 de dolari pentru cei doi copii ai lor, Jayden (12 ani) şi Sean (13 ani). Până acum, diva îi plătea fostului dansator 20.000 de dolari pe lună pentru odrasle, conform acordului pe care l-au semnat după divorţul lor din 2007. În plus, Britney trebuie să mai plătească 100.000 de dolariu, onorariile avocatului lui Kevin Federline. Artista are o avere de 60 de milioane de dolari, potrivit “Forbes”, scrie click.ro