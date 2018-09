Cântăreaţa americană Katy Perry (33 de ani) şi actorul britanic Orlando Bloom (41 de ani) şi-au făcut apariţia pentru prima dată în calitate de iubiţi pe covorul roşu, la o gală caritabilă de la Monte Carlo. Cei doi nu s-au sfiit să-şi arate afecţiunea în public.Katy Perry şi Orlando Bloom au confirmat că formează un cuplu pe covorul roşu, la un eveniment care s-a a avut loc la Opera din Monte Carlo, în Monaco. Cele două staruri s-au fotografiat alături de Prinţul Albert Al Doilea de Monaco şi Prinţesa Charlene de Monaco, scrie adevarul.ro A fost pentru a doua oară ţinta hoţilor! Vila din Hollywood Hills a cântăreţei Rihanna a fost spartă marţi noaptea. Anchetatorii au confirmat că cercetează cazul. Nu se ştie încă dacă hoţii au reuşit să fure ceva. Poliţiştii au fost informaţi de jaf, datorită sistemelor sofisticate de alarmă şi supraveghere instalate în casa Rihannei. Vila de 6,8 milioane $ este situată în Hollywood Hills, cartier al metropolei Los Angeles. Din păcate, hoţii au reuşit să fugă înainte de sosirea oamenilor legii, scrie click.ro



Catrinel Menghia este însărcinată, după 7 ani de relaţie. Catrinel Menghia este însărcinată, la 32 de ani, cu primul său copil. O primă imagine cu celebrul top model însărcinată a fost surprinsă, în seara zilei de miercuri, 26 septembrie, la Gala for the Global Ocean, unde a fost invitată chiar de prinţul Albert de Monaco, la Opera din Monte Carlo. Tatăl bebelușului este iubitul său, producătorul de filme Massimiliano Di Lodovico, cu care Catrinel are o relație stabilă de 7 ani, scrie libertatea.ro Soarele a răsărit și pe strada Claudiei Pavel, pentru că vedeta are un nou iubit. Fosta concurentă de la ”Exatlon” este acum toată un zâmbet de când în viața ei a apărut bărbatul care o face fericită, în sfârșit. Cei doi au fost surprinși în ipostanze tandre. După ce s-a spus că ar fi avut o relație cu Cătălin Cazacu, Claudia Pavel are acum un nou iubit lângă care totul pare a fi perfect. Artista a fost surprinsă de paparazzi alături de acesta, scrie viva.ro Iulia Albu a vorbit despre apariția lui Cezar Ouatu de la X Factor Marea Britanie, din punct de vedere stilistic. Dar nu numai. „Cezar Ouatu poartă o pălărie pe care o detest în cel mai nefericit mod posibil, și anume… pe ceafă. Evident că aparent ceea ce urmează să spun este mai evident decât evoluția Bitcoin-ului. Și iată cum, printr-o răsturnare de situație incredibilă, Cezar Ouatu ajunge totuși să marcheze un trofeu WOW. Pentru ce? Pentru look-ul curat, modest, și pentru talentul lui incredibil. Sună a clișeu? Poate, scrie libertatea.ro