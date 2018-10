Artista americană Cardi B s-a predat la poliție, luni dimineața, după ce Departamentul de Poliție al orașului New York a anunțat că fost depusă o plângere pe numele acesteia. Oamenii legii investighează un incident care a avut loc în clubul de noapte Angels in cartierul newyorkez Queens, informează BBC News. Potrivit informațiilor apărute în presă, nouă persoane au vorbit deja cu polițiștii.Incidentul a avut loc în 29 august, când două surori care lucrează ca barmanițe au fost agresate. Pentru moment, nu se cunoaște cu certitudine rolul jucat de Cardi B în această bătaie, conform stirileprotv.ro 100 de mii de euro. Atât a costat nunta cu numărul 3 a lui Cristi Borcea, la care nu au participat mai mult de 70 de persoane.La un calcul simplu, ceva parcă nu se leagă. Doar că invitații au fost tratați regește, transportați de la București la Budapesta, cazați la Sofitel, hotel de cinci stele din inima capitalei ungare, și serviți la petrecere cu ce-i mai bun pe lume. Inclusiv cu trabucuri din rezerva lui Fidel Castro, scrie libertatea.ro Gwyneth Paltrow s-a măritat sâmbătă cu Brad Falchuk. Ea a ţinut să arate lumii că este o realitate că s-a căsătorit. Actriţa Gwyneth Paltrow (46 de ani) s-a măritat a doua oară! Ea a dat publicităţii o fotografie cu verighetele pe care şi le-a pus pe deget ea şi noul soţ,Brad Falchuk (47 de ani). Nunta a avut loc în Hamptons din New York. Paltrow a ţinut să îi mulţumească prietenei ei Cameron Diaz care a ajutat-o enorm cu organizarea. Ele sunt prietene de 20 de ani. Steven Spielberg a filmat mare parte din nuntă. La cununie a fost prezentă şi mama lui Gwyneth, soacra mică, scrie click.ro Nu țineam neapărat să o văd pe Serena Williams topless, așa cum nu îmi doresc în mod deosebit să văd pe într-o astfel de postură pe oricine altcineva, dar m-a emoționat teribil faptul că tenismena a ales să cânte fără haine pe ea.Ieri dimineața, verificându-mi contul de Instagram, am avut surpriza să o văd pe Serena Williams topless. Am vizionat clipul postat de ea, am citit ce am avut de zis, și am mulțumit încă o dată, în gând, că există femei ca Serena.Un videoclip care o înfățișează pe Serena Williams topless, cântând single-ul I Touch Myself' al trupei Divinyls, a explodat ieri pe internet, scrie elle.ro O artistă desăvârșită. O femeie cu o personalitate electrizantă. O vedetă excentrică. O familistă convinsă. Un model. Loredana a acceptat provocarea VIVA! de a face un pictorial într-o ipostază aparte, așa cum rar aveți ocazia să o vedeți: aceea de mamă. Pe vremea când Elena, fiica ei, avea doar câteva luni, cele două au fost protagonistele unei ședințe foto pentru Unica, singura, de altfel, până în prezent. Iată că acum, la aproape 20 de ani distanță, Lori și Elena reiterează ideea de shooting mamă-fiică pentru o revistă a trustului Ringier, scrie viva.ro