Caru' cu vedete: Florin Salam a devenit bunic chiar în ziua în care a împlinit 39 de ani; Cum arăta Valentina Pelinel înainte de intervențiile estetice. Vedeta nu mai seamănă deloc cu cea de atunci; Oamenii au inceput sa planga atunci cand au vazut-o pe Andra Maruta! Da, e adevarat

Fericire mare în familia lui Florin Salam! Betty Stoian (18 ani), fiica celebrului manelist, a născut ieri un băiețel perfect sănătos și l-a făcut bunic, pentru prima dată, pe celebrul ei tată. Mai mult, artistul a devenit bunic chiar de ziua sa de naştere, căci ieri Florin Salam a împlinit vârsta de 39 ani. Fiica cea mare a manelistului a ajuns la spital în jurul prânzului și a născut la ora 15.30. Bebelușul a avut 2,9 kg și a primit nota 10 din partea medicilor. Manelistul încă nu-și făcuse apariția la spital, dar urma să vină să-și vadă primul nepoțel, care va fi botezat Matthias Ștefan, potrivit Click. Valentina Pelinel are 37 de ani, iar până acum a trecut prin multe intervenții estetice. Fostul fotomodel este acum de nerecunoscut privind în urmă fotografiile dintr-un pictorial incendiar cu ea. În anul 2001, vedeta încă nu apelase la ajutorul medicului estetician. La doar 21 de ani, Valentina Pelinel a fost protagonista unui shooting foarte sexy pentru revista 'Stuff', iar vedeta renunțase chiar și la sutien, pozând în bikini alături de un alt fotomodel. La vremea respectivă, vedeta nu avea nicio intervenție estetică. Schimbările la nivelul bustului și al buzelor sunt evidente și nu mai este deloc un secret, mai ales că se pot observa cu ochiul liber, scrie revista Viva. “Tradițional” – un spectacol care intră în istorie. Show-ul grandios a apărut din dorința Andrei de a-și exprima cu ocazia Centenarului iubirea pentru muzica populară, influentață de tatăl și de fratele ei. Încă din primele momente în care a pășit pe scena Sălii Palatului din București, ea a reușit să aducă emoție în inimile spectatorilor și să smulgă aplaude de la prima melodie. Mai mult, pulsul oamenilor prezenți la concert a rămas ridicat până la final. “Am inima plina de bucurie ca suntem impreuna aici: o reuniune de familie a celor care viseaza in limba romana, tresar de emotie la aceleasi cantece, plang de aceleasi doruri. Muzica ne uneste pe toti”, a spus talentata artistă în cadrul deschiderii spectacolului “Tradițional”, potrivit Cancan.



Alice Peneacă și Bobby Păunescu sunt în proces de divorț, la doi ani de la căsătoria religioasă. Celebrul model a vorbit pentru prima oară despre perioada dificilă prin care trece, însă aceasta susține că a rămas în relații bune cu cel care i-a fost alături în ultimii ani. „În primul rând, trecând prin experiența asta pot spune că nu ai nevoie de acest „act” ca să îți confirmi că ai o relație perfectă. Un cuplu trebuie să trăiască în armonie și să aibă cât de cât aceleași valori despre viață. Încrederea, comunicarea și respectul sunt esențiale. Desigur, lista continuă, sunt mulți factori care ajută la menținerea unei relații. Însă nu cred că există relația perfectă' așa cum nici oamenii nu sunt perfecți”, a spus Alice, potrivit Libertatea.



Un alt amănunt interesant despre suverana Marii Britanii este înălţimea sa. Deşi mulţi ar spune că Regina Elisabeta este scundă, mai ales judecând după fotografiile de familie, aflaţi că înălţimea ei nu e deloc de ignorat. Ea e mai înaltă decât majoritatea femeilor din lume, dat fiind că media este de 161 de centimetri. Regina Elisabeta are, însă, la cei 92 de ani, 162 de centimetri, ceea ce o plasează undeva la mijloc. E drept, sunt regine mult mai înalte, de exemplu Regina Letizia a Spaniei (foto jos), care are 170 de cm, ori Regina Rania a Iordaniei, care măsoară 167 cm, potrivit Okmagazine.