Kim Kardashian se află în topul listei celor mai periculoase celebrități ale căror nume se regăsesc în cele mai multe căutări online din UK, cel puțin în acest an, potrivit unei firme care se ocupă cu securitatea cibernetică.Compania McAfee, care protejează informațiile din spațiul digital, a măsurat numărul de căutări pe internet care conțin nume de celebrități și care direcționează utilizatorii către potențiale site-uri dăunătoare device-ului.Anul trecut, primul loc i-a revenit lui Craig David. Supermodelul Naomi Campbell a fost a doua pe lista din UK, în timp ce Kourtney Kardashian a ocupat locul al treilea. Adele și prezentatorul Love Island, Caroline Flack, au completat topul celor mai periculoase celebrități din căutările online, iar în varianta din US, Roby Rose conduce lista anul acesta, scrie elle.ro Fostul Principe Nicolae și aleasa inimii sale, Alina Binder, au oferit primele impresii referitoare la nunta lor, ce a avut loc în urmă cu doar câteva zile. Fericitul moment a fost exact cum aceștia au visat, iar cei doi proaspăt însurăței s-au gândit deja și la modul în care își vor petrece luna de miere. Fostul Principe și-a arătat, de asemenea, și dezamăgirea cu privire la faptul că familia regală nu s-a prezentat la eveniment, excepție făcând doar sora acestuia. Principele Nicolae și Alina Binder au oferit primele declarații după ceremonia religioasă, care a fost organizată la Sinaia, scrie click.ro Cântărețul Ricky Martin a vorbit în cadrul emisiunii TV „The Daily Show' despre copii săi, gemenii Matteo și Valentino. Acesta a făcut o declarație controversată, care i-a adus multe critici arstistului.Martin a devenit tatăl gemenilor în anul 2008, afirmând că nașterea lor a fost un moment ce l-a schimbat pentru totdeauna. În același timp, el a spus că speră ca copiii săi să fie gay. „Copiii mei sunt prea mici în acest moment, dar sper să fie gay', a declarat cântărețul care a subliniat faptul că orientarea lui sexuală l-a făcut să se simtă mai puternic, relatează Eonline, scrie libertatea.ro Andreea Raicu a povestit pe blogul personal cu ce probleme se confruntă. Vedeta a explicat care sunt cele mai mari temeri ale ei, dar și de unde provin stările de melancolie prin care trece. Andreea Raicu are momente în care se simte descurajată și singură, iar din acest motiv își pierde încrederea în ea însăși. "Am avut şi încă mai am uneori perioade în care mă simt aşa, mai ales când muncesc mult şi nu mă concentrez pe mine, când lucrurile nu ies aşa cum mi-am imaginat şi când nu totul merge aşa cum aş vrea”, a scris ea pe blogul personal. Andreea Raicu a precizat în cadrul aceluiași mesaj că nu a avtu grijă de trupul și de mintea ei, așa cum ar fi trebuit sau ar fi fost nevoie, conform click.ro În curând va debuta sezonul cinci al emisiunii „Bravo, ai stil”, difuzată pe Kanal D. Toţi erau curioşi cine va prezenta show-ul, Ilinca Vandici va fi din nou la cârma competiţiei. Iată că doi dintre juraţi vor avea o rubrică în emisiunea Teo Show, difuzată de la ora 15.00, de luni până vineri.Săptămânal, Cătălin Botezatu și Raluca Bădulescu le dau întâlnire telespectatorilor Kanal D în rubrica de styling Așa DA, așa NU', comentând cele mai recente apariții vestimentare ale vedetelor din România. Cunoscuți publicului prin prestația în postura de jurați ai emisiunii fenomen Bravo, ai stil!', Cătălin Botezatu și Raluca Bădulescu vor face echipa și vor oferi titlul de bine sau prost îmbrăcât', comentând pe marginea ținutelor vestimentate adoptate de vedete, și oferind sfaturi utile în ceea ce privește stylingul, scrie viva.ro