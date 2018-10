Caru' cu vedete: Surpriză de proporții: cine a cerut-o pe Andra de soție. S-a întâmplat în văzul tuturor; Iulia Albu dezvăluiri despre iubitul ei misterios; Nicolas Cage, acuzat de abuz fizic de o fostă iubită

De curând, Andra a susținut spectacolul Tradițional timp de trei zile la Sala Palatului din Capitală. La unul dintre concerte, binecunoscuta artistă a avut parte de o cerere în căsătorie. Pretendentul care a făcut asta chiar pe scenă a fost nimeni altul decât omul de radio și televiziune Daniel Buzdugan. După ce a cerut-o pe artistă de soție pe scenă și a aflat că răspunsul este negativ, Daniel Buzdugan a mărturisit: „Dacă la 10 ani de căsătorie ai Andrei am cântat alături de ea, la 20 de ani vreau să cânt alături de Beyonce la postul de radio unde prezint”, potrivit Libertatea.



Iulia Albu și-a făcut curaj și a vorbit despre relația pe care o are cu misteriosul bărbat care-i este alături de aproape trei ani. Totodată, aceasta a povestit în ce relații este cu fostul său soț, Mihai Albu. „Am iubit de trei ani, el se ocupă cu niște afaceri, dar nu are nicio treabă cu moda. S-a mutat aici, în România. Nu eu trebuie să mă gândesc la căsătorie. Nu ne grăbim. Nu înseamnă nimic un act, am mai trecut prin asta, o dată. La început oamenii ziceau că sunt nebună. Nu eram orice nebună, eram nebuna cu găina. Era o găină foarte drăguță. Mă duceam cu ea peste tot. Acum am doi cocoși și o găină, dar nu îi mai țin la mine acasă. Le văd cam o dată la două luni. Iubitul meu nu îmi ia trandafiri, știe că nu îmi plac trandafirii.”, a dezvăluit Iulia Albu, potrivit Verdict.



Ce este mult strică şi este valabil şi în cazul machiajului. În lumea mondenă, vedetele noastre se învârt între micul ecran şi diferite evenimente, la care trebuie să arate mereu ca şi cum ar fi scoase din cutie, dar nu întotdeauna make-up-ul în exces este soluţia salvatoare. Două specialiste au analizat pentru Click! unde greşesc Brigitte Năstase, Adriana Bahmuţeanu şi Delia când trec pe la machiaj şi la ce produse de make-up ar putea renunţa pentru a-şi recăpăta naturaleţea.Actrita Kate Hudson a devenit mama pentru a treia oara, de data aceasta aducand pe lume o frumoasa fetita pe care o asteptau cu nerabdare, atat ea, cat si iubitul ei, Danny Fujikawa. Astfel, cei doi au decis ca fetita lor sa se numeasca Rani Rose, dupa bunicul pe linie paterna, Ron Fujikawa. „Am decis să o numim pe fetița noastră Rani (pronunțat Ronnie) după bunicul ei, Ron Fujikawa”, a spus Hudson pe Instagram. „Ron a fost un om foarte special care ne lipsește foarte mult. A o numi pe ea după numele lui este o onoare”, a spus ea potrivit Ciao. Nicolas Cage este acuzat de abuz fizic de către o femeie care susține că a fost iubita actorului, însă acesta neagă acuzațiile. Vickie Park susține că a avut o relație marcată de mai multe pauze cu actorul de la Hollywood, din iunie 2017. Acum, femeia spune că Nicolas Cage a abuzat-o fizic luna trecută, după un festival de film de la Viena, starul aflându-se sub influența alcoolului. Mai mult, femeia a cerut ordin de restricție pe numele soției actorului, Alice Kim. În prezent, Cage și Kim sunt separați, potrivit Unica.