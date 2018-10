Andreea Bălan s-a poziționat clar în tabăra celor care nu au participat la referendumul din 6-7 octombrie. Nu este pentru prima dată când solista a spus în mod public că susține persoanele cu altă orientare sexuală decât cea hetero, mai ales că a și participat de-a lungul timpului la marșurile comunității LGBTQ. Conștientă că va primi multe cuvinte urâte pentru convingerile sale, Andreea nu s-a sfiit să spună în mod direct care îi este părerea, nemulțumită mai ales că banii folosiți pentru organizarea referendumului nu au fost îndreptați către o cauză cu adevărat folositoare, scrie click.ro Înainte de a deveni un cunoscut și apreciat rapper și cu mult înainte de a deveni soțul starului tv Kim Kardashian, Kanye West a avut o meserie care nu are nimic în comun cu ceea ce face acum. Nici nu visa la faimă sau avere, Kanye încerca doar să se întrețină, să ducă o viață normală. Și pentru asta s-a angajat la casa de modă GAP.Rapperul lucra în departamentul de relații cu clienții și chiar putea fi văzut împăturind tricouri. West, pe numele său de scenă Ye, vorbește despre acea perioadă a vieții sale în pieesa „Spaceship”, unde spune: „Să ne întoarcem, înapoi la Gap, Uită-te la cecul meu”, scrie unica.ro Ozzy Osbourne a fost operat de urgență, sâmbătă dimineață, și a fost obligat să își anuleze concertul pe care trebuia să-l susțină în cursul serii în Los Angeles.Rockerul britanic a anunțat pe contul său de Facebook că a fost operat la mâna dreaptă din cauza unei infecţii. El a adăugat că se simte bine și se află sub supravegherea medicilor. Ozzy a dat asigurări că marţi va reveni pe scenă, în Chula Vista, iar concertul din Los Angeles a fost reprogramat pentru 16 octombrie. Pentru a-şi asigura fanii că starea lui este bună, Ozzy Osbourne a publicat pe conturile de Facebook şi Instagram o fotografie în care apare mâncând îngheţată. „Mă simt mai bine după operaţie, conform libertatea.ro Loredana Groza plânge de fiecare dată când îşi ia fiica în braţe. Elena reprezintă pentru ea cea mai frumoasă comoară. Au o legătură spirituală indestructibilă, iar asta se poate observa imediat. Iată ce emoţii puternice trăiesc cele două. Loredana Groza şi fiica se afşă pe coperta pe octombrie a revistei VIVA!. Artista a acordat şi un interviu exclusiv în care vorbeşte despre fiica sa, viaţa de familie şi viaţa de artist. Are o carieră de 32 de ani. Te percep extrem de sensibilă atunci când vine vorba despre Elena, scrie viva.ro Actorul care a jucat rolul lui Hershel Greene din "The Walking Dead" în perioada 2011-2014 a murit chiar înainte de difuzarea celei de-a 9 serie a serialului.Scott Wilson a fost bolnav de leucemie și s-a stins în acest week-end. Oficialii show-ului TV au fost cei care au făcut anunțul trist pe pagina de Twitter: „Suntem profund întristați de vestea că Scott Wilson, actorul incredibil care l-a jucat pe Hershel în „The Walking Dead” a murit la vârsta de 76 de ani. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii lui. Odihnește-te în pace, Scott. Te iubim”, scrie libertatea.ro