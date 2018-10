Caru' cu vedete: Keira Knightley o critică pe Ducesa Kate pentru promovarea unei false imagini despre naştere: „Arăţi frumos şi elegant, dar nu arăţi şi partea negativă“Paris Jackson, schimbare dramatică de look. Fiica megastarului este de nerecunoscut!Delia, 20 de ani de carieră sărbătoriţi într-un mare stil!

Actriţa britanică Keira Knightley, în vârstă de 33 de ani, îi aduce critici Ducesei de Cambridge, Catherine (36 de ani), soţia Prinţului William al Marii Britanii, pentru că a promovat o imagine falsă despre actul naşterii.Keira Knightley o admonestează pe Ducesa de Cambridge pentru falsa percepţie pe care a transmis-o despre actul naşterii, făcând referire la apariţia impecabilă pe care a avut-o în 2015, la doar câteva ore după ce a adus pe lume al doilea copil, pe Prinţesa Charlotte. De altfel, după fiecare dintre cele trei naşteri, Kate Middleton a ieşit din spital machiată, strălucitoare, pe tocuri şi veselă, conform adevarul.ro Chef Cătălin Scărlătescu a mărturisit că nu s-a simțit deloc bine după ce a mâncat un burger în timpul vacanței. „Am mâncat şaorma după şase ani. E foarte gustoasă. Toată România mănâncă şaorma. Dar am mâncat puţin. Dacă e mini burger pot… Mi s-a întâmplat o chestie ciudată în vacanţă. Era să mor din cauza unui burger. Am găsit doi „alien” în burger”, a declarat chef Cătălin Scărlătescu în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune Antena Stars, conform libertatea.ro Paris Jackson a suferit o schimbare dramatică de look. Tânăra și neliniștita fiică a lui Michael Jackson a trecut de-a lungul timpului prin nenumărate schimbări de stil, dar încă reușește să-și surpărindă fanii. De data aceasta, Paris a ales să se facă din nou brunetă, mai brunetă ca niciodată… Viața lui Paris Jackson nu a fost una ușoară, pentru că nu e simplu să fii copilul unui star de talie internațională… De-a lungul timpului, tânăra a trecut prin nenumărate schimbări de ordin fizic, începând cu tunsorile, coloritul părului, piercingurile și tatuajele, dar și de ordin psihologic, Paris fiind o clientă cunoscută a centrelor de reabilitare, unde s-a internat din cauza drogurilor sau a căderilor nervoase, scrie viva.ro Se poate spune că Delia Matche este una dintre solistele de top, care a reuşit în ultima vreme nu numai în cariera muzicală, dar şi în televiziune şi afaceri. Delia a făcut nişte mărturisiri la TVR1 care te vor lăsa mască, iar Click! îţi prezintă şi cea mai mare reclamă din Bucureşti cu ea! Am putea spune că este şi anul Deliei (36 de ani), care împlineşte 20 de ani de carieră, din momentul în care s-a lansat cu Nick în trupa N&D, formaţie cu care a făcut furori cu piese care se cântă şi azi, conform click.ro E una dintre cele mai longevive prezenţe de pe micile şi marile ecrane, iar experienţa şi-a spus cuvântul la cea mai recentă apariţie în public. Demnă, glamour şi fără pic de emoţii, Joan Collins (85) a defilat pe covorul roşu, sâmbătă seară, avându-l la braţ pe soţul tinerel, Percy Gibson (53). Cu ocazia unui bal caritabil, organizat la The Beverly Hilton Hotel, starul hollywoodian a etalat un outfit de gală, strălucitor, care a atras privirile tuturor., scrie adevarul.ro