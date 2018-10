Caru' cu vedete: Ce pensie are Nadia Comăneci la 56 de ani! Suma neașteptată pe care o primește lunar fosta gimnastă de la statul român; Actorul din ”Singur acasă”, pe covorul roşu la un eveniment hollywoodian. Cum arată în prezent?; Tina Turner a fost obligată să meargă la un bordel, chiar în noaptea nunţii

Deși a scris istorie în vara lui 1976 la Montreal, fosta gimnastă nu este cea care are cea mai mare rentă din sportul românesc. Pe primul loc se află canotoarea Veronica Cochelea, care are o pensie lunară de 15.080 lei. A treia cea mai mare renta viageră este încasata de Daniela Silivas, care primește aceeași sumă pe care o are în cont lună de lună și Nadia Comăneci, respectiv: 13.149 lei. Nadia Comăneci a devenit doamna Bart Conner pe 27 aprilie 1996 când au făcut și nunta, potrivit Cancan.



După o pauză notabilă în lumina reflectoarelor, ”copilul-minune” al Hollywoodului se întoarce în atenţia publicului. Macaulay Culkin a defilat pe covorul roşu al Premiilor American Music. Imediat după succesul ”Singur Acasă”, Macaulay Culkin s-a pierdut negura propriei faime. A căzut pradă drogurilor, s-a retras din lumina reflectoarelor şi s-a dedicat muzicii. Alături i-a fost pe atunci Mila Kunis, cu care forma un cuplu. Azi, la 28 de ani de la premiera ”Singur Acasă”, Macaulay Culkin revine în lumina reflectoarelor, pe covorul roşu, acolo unde jura să nu se mai întoarcă nicicând, potrivit Click. Gianina Corondan este o prezenţă atipică, o pată de culoare în lumea divertismentului românesc. Are o personalitate ieşită din tipare, este energică, jovială şi într-o continuă evoluţie. Doar câteva minute alături de ea sunt de ajuns pentru a râde cu gura până la urechi şi a te încărca de energie pozitivă. Gianina a avut o copilărie fericită în ciuda comunismului. A fost un pionier rebel, şi-a iubit atât de mult învăţătoarea încât îi ducea din puţinele banane pe care le primea după ore în şir la coadă. Tot la o coadă a învăţat ce înseamnă umilinţa, când şi-a dat seama că se bucura pentru ceva banal, potrivit Adevarul. Jean Paler este unul dintre cei mai cunoscuți și mai îndrăgiți actori de comedie din țara noastră. În ciuda carierei sale de mare succes, jean paler are o pensie de nimic. Acesta încasează 840 de lei pe lună. Cu facturi de achitat și medicamente de cumpărat, pensia lui Jean Paler este una infimă. "Iau 840 de lei. Ce poți face cu acești bani, când ai de plătit lumina și întreținerea, un pumn de medicamente, dar și mâncarea? Am auzit că va mai crește, va ajunge cam pe la 920 de lei, dar ce să mai cumpăr de diferență? Zilnic, încă un pic de parizer", a mărturisit Jean Paler, potrivit Libertatea Ajunsă la aproape 79 de ani, Tina Turner a făcut dezvăluiri despre relaţia pe care a avut cu Ike Turner, cel care i-a fost soţ între anii 1962 şi 1978. Artista îşi va lansa în curând autobiografia, „My Love Story“, în paginile căreia se plânge de abuzurile la care era supusă de fostul ei soţ. Chiar de la început, Tina Turner afirmă că nimeni nu îşi poate imagina cât de groaznic era Ike şi ce comportament dubios avea din cauza consumului de droguri, potrivit Click.